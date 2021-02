Final Fantasy XIV : destination la Lune avec l'extension Endwalker, le job de Sage se dévoile !

La communauté Final Fantasy XIV avait rendez-vous cette nuit à 2h30 pour un évènement spécial diffusé sur la Toile, faute de Fan Festival pour les raisons que nous connaissons tous. Comme tous les deux ans, nous attendions évidemment l'annonce d'une nouvelle extension, la 6.0., qui a été dévoilée en grande pompe avec une sublime cinématique signée Visual Works, qui n'est qu'un teaser en attendant la version complète plus tard dans l'année. Et quel avant-goût !

Elle se nommera Endwalker et fera voyager le Guerrier de la Lumière sur la Lune à compter de l'automne 2021 ! Oui, un Paladin sur la Lune, et ce n'est pas le plus fou parmi les divers plans nous montrant plusieurs protagonistes alliés comme ennemis bien connus, alors que le monde plonge dans le chaos. De premiers détails ont évidemment été partagés par Naoki Yoshida (qui parle plutôt bien français !) et Koji Fox, même s'il faudra patienter jusqu'en mai pour en savoir un peu plus à l'occasion d'un Fan Festival organisé sur la Toile, sur lequel nous reviendrons ultérieurement. En bonus, nous avons même appris que les noms des extensions font tous référence aux périodes de la journée, un joli coup de génie.

Scénaristiquement, cette extension 6.0 servira de point final au récit commencé dans A Realm Reborn, concluant la saga d'Hydaelyn et Zodiark. Nous devrons ainsi nous rendre sur la Lune pour empêcher l'Apocalypse et lever le voile sur bien des secrets. L'Ascien Fandaniel s'opposera à nous, mais il ne constituera pas le boss de fin, mais nous n'en saurons évidemment pas plus. Quant à Zenos, son seul désir est d'affronter son vieil ami, nous ! L'histoire se voudra dans tous les cas complexe.

Contrairement à d'habitude où les patchs numérotés qui suivaient prolongeaient le récit, nous aurons bien droit à une fin nette et précise dès sa sortie, mais pas de panique, le MMORPG est là pour rester encore un moment, de même que Naoki Yoshida, qui décrit le jeu comme le projet de sa vie. Les mises à jour suivantes, dès la 6.1 donc, offriront ainsi un nouveau départ. Voici ce qu'en dit le site officiel qui a ouvert ses portes suite à la présentation :

En compagnie de vos amis Héritiers de la Septième Aube, vous avez sauvé le Premier Reflet du déluge de Lumière. De retour dans le monde primitif, vos réjouissances sont toutefois de courte durée, car un mal du fond des âges s'apprête à déferler sur la planète. Une apocalypse mythique se profile à l'horizon et menace d'engloutir toute vie. Mais vous êtes le Guerrier de la Lumière, et armé des vœux de tous ceux que vous avez rencontrés au cours de vos voyages, vous ne reculerez devant rien, pas même un océan d'étoiles.

Du côté des jobs, deux nouveaux vont être ajoutés, un Soigneur (il n'y en avait pas assez) et un DPS de mêlée. C'est le premier d'entre eux qui a été dévoilé cette fois, dont le représentant en jeu sera Alphinaud, qui s'en sert justement dans le trailer et dont la justification se fera au cours de l'Épopée, son équipement ayant été designé exclusivement pour lui. Alisaie restera Mage rouge, mais aura donc droit à un changement de costume dont l'obtention devrait nous surprendre.

Fortement inspiré par les funnels dans Gundam pour son armement (Yoshi-P est fan après tout), le Sage maniera des Nouliths lui permettant aussi bien d'attaquer que de créer des barrières autour de ses alliés, des armes inédites pour la licence. Aucune classe ne sera requise pour l'utiliser, et il faudra seulement posséder un job au niveau 70 pour commencer la série de quêtes se situant à Limsa Lominsa. Ainsi, il sera possible d'effectuer le scénario d'Endwalker avec ce job et ainsi le monter niveau 90, le nouveau cap.

Petit détail important, les Soigneurs seront dorénavant rangés soit comme Purs Soigneurs ou Soigneurs Barrière, comme le Sage, qui se reflétera dans les Raids notamment. L'Astromancien, qui sera de la première catégorie, va d'ailleurs bénéficier d'une refonte. Concernant le deuxième job, le mystère restera entier jusqu'en mai, sauf que Naoki Yoshida a comme à son habitude teasé la communauté avec un tee-shirt, montrant un être squelettique qui a de suite fait crier au Nécromancien la Toile. Vu la dérision autour de cette piste par les intéressés, la vérité est semble-t-il ailleurs...

Passons maintenant aux zones de jeu inédites. La première ville de taille moyenne se nommera Radz-at-Han et nous fera ainsi voyager sur l'île de Thavnair, clairement inspirée de l'Inde et présente de longue date dans le lore, notamment par le biais des équipements du Danseur. Parmi les nouvelles races d'hommes-bêtes, nous y croiserons les Arkasodaras (des Matangas), ressemblant à des éléphants. La deuxième destination était une évidence, à savoir Garlemald, sauf que c'est un territoire totalement ravagé qui nous attend, en plus de sembler bien glacial... Enfin, nous irons donc sur la Lune, reste à savoir de quelle manière et ça ne sera pas en nous y téléportant.

Parmi les ennemis ajoutés, il y en aura un de taille qui plaira aux fans de FFX, puisqu'il s'agit d'Anima, qui arborera la même apparence et pour cause, son artiste d'origine travaille au sein de l'équipe de FFXIV. Divers nouveaux donjons sont bien sûr prévus, trois ayant été teasés : un rappelant le style de Thavnair, un autre arborant une esthétique très organique et le dernier ressemblant à un entrepôt moderne avec des trains. Plus intriguant, la série de Raids n'ayant aucun lien avec l'intrigue qui sera alors achevée va faire revenir Lahabrea (non, il ne manquait à personne) et se nommera à juste titre Pandæmonium, ne s'inspirant pas d'autres épisodes de la licence. La série de Raids en alliance ne sera pas une collaboration cette fois, mais là aussi un contenu original, sa révélation étant prévue en mai.

Les amateurs de PvP pourront se faire plaisir avec un mode inédit en équipe réduite, pensé pour être plus casual et immersif dans son gameplay, dont le système de récompenses ne procurera pas que de l'équipement. Le système d'Adjuration va lui accueillir Estinien le Chevalier Dragon, qui pourra nous accompagner dans les donjons. Pourquoi lui ? Réponse dans le patch 5.5 ! Les développeurs ne veulent d'ailleurs pas se contenter d'ajouter des personnages alliés, mais aussi proposer des activités où les utiliser, reste à savoir quoi. Le Gold Saucer aura droit à un mini-jeu vanté comme aussi massif que le mahjong domien. La communauté aimerait visiblement bien qu'il s'agisse du Blitzball.

Si vous cherchiez un logement, la restauration d'Ishgard va permettre l'ouverture d'un nouveau quartier résidentiel dès la 6.1, avec le même nombre de places que dans les autres cités. Enfin, une activité paisible sur une île inhabitée, Island Sanctuary, va permettre de cultiver des terres, faire de l'élevage d'animaux et les caresser, entre autres, et sera mise à jour tout au long des patchs 6.x. Le Guerrier de la Lumière va-t-il passer sa retraite à se la jouer Harvest Moon ? Après le voyage inter-mondes, c'est entre centre de données que l'opération sera possible, mais avec des conditions évidemment, certaines fonctionnalités ne pouvant être conservées dans ce cas. L'équipe ne craint en tout cas pas de retombée négative sur l'économie du jeu.

Pour terminer, place aux changements ! D'abord, parlons d'un point assez technique, mais qui risque de faire parler de lui si mal compris. En raison des valeurs numériques de plus en plus élevées, un « squishing » va être opéré entre les niveaux 51 et 80 pour réduire l'ensemble des valeurs numériques attribuées dans les formules, aussi bien aux joueurs qu'aux ennemis. L'XP gagnée sera ainsi plus faible, mais il en faudra moins pour passer un niveau. Pareil pour les dégâts effectués ou les PV, l'exemple d'un boss de la 5.5 à ayant été donné avec ses 440 millions... Oui, les gros c'est sympa sur le papier, mais cela cause de plus en plus de bugs et cette solution va permettre d'assurer l'avenir du jeu. Nous ne serons donc pas plus faibles, mais les valeurs affichées seront toutes plus basses. Le seul souci posé par ce changement concerne actuellement les équipes réduites et les développeurs planchent sur la question.

Endwalker verra également la suppression des ceintures, qui ne pourront ainsi plus être équipées et seront transférées dans les Objets Trouvés automatiquement. Les bagues auraient pu subir le même sort, mais comme elles sont bien visibles sur notre avatar, elles ont visiblement gagné un sursis. La disparition de ces objets va permettre de libérer 35 emplacements, réattribués pour les armes principales et les bagues à raison de 15 par catégorie, les 5 restants étant conservés en réserve pour le moment.

Deux autres annonces ont par ailleurs été effectuées, que nous détaillerons à part, à savoir la version PS5 dévoilée par Yosuke Matsuda en personne, et donc le Fan Festival en ligne. Divers visuels peuvent être appréciés en page suivante, ainsi que le sublime artwork de Yoshitaka Amano ci-dessous, représentant Hydaelyn et Zodiark, qui contient apparemment pas mal d'indices sur le scénario de l'extension.

Si ces révélations vous ont hypé et que vous attendiez le bon moment pour vous plonger dans ce MMORPG, l'Édition complète de FFXIV est en promo à 27,49 € sur le PlayStation Store, des cartes PSN étant en vente sur Amazon.