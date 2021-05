Final Fantasy XIV : sublime trailer, date de sortie, job de Faucheur et Viéra mâle, le plein de détails pour l'extension Endwalker !

Mais quelle folie nous venons de vivre lors de cette conférence d'ouverture du Fan Festival Around the World de Final Fantasy XIV, entre informations attendues et quelques bonnes surprises qui étaient demandées par la communauté. Pour commencer, c'est bien évidemment la bande-annonce cinématique complète de l'extension 6.0 Endwalker qui a été diffusée, qui en met une fois de plus plein la vue, merci Visual Works, ou plutôt Square Enix Image Studio Division comme il faut l'appeler désormais.

En plus des précédents passages que nous avions pu contempler en février dernier, nous avons donc droit à une arrivée plus badass que jamais d'Estinien le Chevalier dragon sur sa monture Vythra, mais aussi la présence d'autres Héritiers de la Septième Aube avec Thancred et Urianger à Thavnair, ainsi que G'raha Tia et Y'shtola dans la contrée natale d'Alphinaud et Alisaie, la Vieille Sharlayan ! Et outre le Guerrier de la Lumière sur la Lune mettant KO une créature locale plutôt impressionnante, ou encore Fandaniel montrant son visage d'ange, c'est surtout Zenos qui en impose en tant qu'antagoniste, qui a troqué son job de Samouraï pour celui de Faucheur !

Oui, pas question de Nécromancien ici, même si ce nouveau job DPS de mêlée utilise bien une faux comme spéculé, qui sera une arme à deux mains. Celui qui se nomme Reaper en anglais nécessitera comme le Sage d'être niveau 70 sans autre prérequis et disposera de sa série de quête pour le débloquer à Ul'dah. Entièrement inédit puisqu'il a été créé spécialement pour FFXIV, il fait appelle à des avatars du Vide, l'utilisateur servant alors d'hôte à ces entités pour de l'action de contact. Et si vous vouliez voir à quoi il ressemblerait dans la réalité avec son look tout droit sorti de Bloodborne, Naoki Yoshida portait justement durant toute la conférence un cosplay réalisé pour l'occasion, faux incluse !

Si vous tendez l'oreille, les paroles du thème de l'extension utilisé pour ce trailer peuvent être entendues, qui ont été écrites par Michael-Christopher Koji Fox avec l'aide du Main Scenario Writer Natsuko Ishikawa, et dont le sens cache bien des informations sur l'extension. Et si Masayoshi Soken est bien derrière la musique, ce n'est pas lui au chant, mais le chanteur du groupe Architects, Sam Carter. Il est accompagné par Amanda Achen, que nous avions déjà pu entendre sur le morceau Tomorrow and Tomorrow de Shadowbringers. Et bien sûr, les Primals sont à l'œuvre pour interpréter le tout. Pour l'anecdote, Koji a mis trois à quatre jours pour l'écrire alors que le thème de Sophia ne lui avait pris que 2h en comparaison.

Du côté de l'histoire, il a simplement été rappelé que cette extension 6.0 servira de conclusion à l'intrigue entourant Zodiarche et Hydaelyn, le patch 6.1 commençant ensuite un nouveau scénario. Plusieurs zones de jeu inédites ont été montrées et nommées. En plus de Radz-at-Han à Thavnair, d'inspiration indienne indéniable avec ses nombreuses couleurs et ses statues de Danseur (le job y est originaire), c'est donc la Vieille Sharlayan qui sera accessible, servant de hub à la manière de Cristarium et qui jouera donc un rôle majeur avant d'aller sur la Lune. Les habitants de cette cité du savoir au style faisant penser à la Grèce antique ne seront pour autant pas vraiment coopératifs, le personnage vu dans la bande-annonce ayant apparemment une grande importance dans le scénario, mais n'est pas nommé pour le moment. Pour autant, les joueurs ayant lu les deux tomes de l'encyclopédie du jeu peuvent déjà deviner de qui il s'agit... Autre anecdote, avant même l'arrivée de Naoki Yoshida sur le projet, à la 1.0 donc, il était prévu qu'il y ait six Cités-États en zone de départ, dont la Vieille Sharlayan, Ishgard et Ala Mhigo en plus d'Ul'dah, Gridania et Limsa Lominsa. Cela aurait présenté trop de travail pour créer six histoires et il a donc été décidé de n'en garder que trois.

Autre zone de jeu inédite, Labyrinthos se situera en sous-sol sous un dôme présentant un soleil artificiel et mélangeant une architecture ancienne et de la technologie qui reste bien mystérieuse. Où cela se situe ? Bonne question, sans doute du côté de la Vieille Sharlayan si nous nous fions à son apparence. Une autre zone non nommée nous emmènera cette fois sur un archipel d'îles flottantes dans les cieux, les couleurs vives rappelant Thavnair. Il y aurait également Garlemald et son aspect contemporain à notre monde avec ses routes et infrastructures modernes, mais entièrement dévasté par les évènements apocalyptiques en cours. Enfin, la zone lunaire avec son étrange tour se nommera Mare Lamentorum, où nous décelons aussi une sorte de vaisseau (celui avec lequel nous viendrons ?). Et, oui, le fait qu'il y ait une gravité normale (et que nous pouvons respirer tant qu'à faire) sera expliqué, pas de panique. Les joueurs se sont empressés de réclamer du housing pour la plupart de ces lieux, mais il a bien été rappelé que seule Ishgard y aura droit, avec la zone pouvant être visitée dès la 6.0, mais les logements ne seront mis en vente qu'avec la 6.1. Par ailleurs, tous les visuels montrés sont encore en cours de développement, notamment pour les effets.

Du côté des nouvelles créatures dont nous croiserons la route, les fans de FFIV et FFX seront ravis de retrouver les Sœurs Magus, dont les incarnations seront bien propres à FFXIV et donc le style ultra coloré suggère qu'elles auront un rôle à Thavnair. La tribu d'adorables hommes-bêtes lapinous appelés Loporrites sera elle très importante à l'histoire et vivra sur la Lune, de la pure logique. Quant à la nouvelle série de Raids Pandæmonium, Island Sanctuary ou encore le nouveau mode PvP, nous aurons plus de détails avant la sortie. Un trailer a tout de même montré l'intérieur des nouveaux donjons de l'Épopée, qui restent non nommés. Quant au nouveaux Raids en Alliance, ils exploreront la mythologie des Douze, les divinités dont nous recevons la protection à la création de notre avatar. Le nom de cette série ? Le Mythe éorzéen ou Myths of the Realm en anglais.

Mais quand pourront nous jouer à Final Fantasy XIV: Endwalker ? Il faudra patienter, puisque la date de sortie a été fixée au 23 novembre 2021 sur l'ensemble des plateformes (PS5, PS4, PC et Mac) avec un accès anticipé dès le 19 novembre. Plusieurs éditions dont un collector ont été dévoilés, sur lesquels nous reviendrons dans un article séparé. Autre bonne nouvelle, du moins pour les joueurs d'Océanie, un quatrième centre de données est en cours de construction, mais ne sera lancé qu'avec la 6.1, le COVID-19 n'ayant pas facilité son implémentation puisque les ingénieurs ne pouvaient pas se rendre sur place à leur guise. Cet investissement à plusieurs millions pour l'éditeur permettra donc à bien plus de joueurs de se plonger sans trop de latence dans le jeu.

Mais attendez, il y a également eu un one more thing, et quelle surprise, une « nouvelle » race sera jouable dès le lancement d'Endwalker, les Viéras masculins ! Oui, les retours de la communauté ont été pris en compte. Quant aux Hrothgars féminines, elles arriveront, c'est une promesse, mais pas tout de suite, les équipes ayant déjà eu fort à faire. La cérémonie qui a suivi a vu la montée sur scène du président de Square Enix, Yosuke Matsuda, puis de différents membres du staff. Un sublime artwork de Akihiko Yoshida mettant en scène l'ensemble des personnages principaux de l'extension a également été dévoilé, tout simplement à tomber !

Les différentes bandes-annonces, vidéos de gameplay et visuels sont à retrouver en page suivante pour voir en action une partie de ces informations du jour. Et si tout cela vous a définitivement donné envie de vous plonger dans FFXIV, la Complete Collection PS4 est vendue 24,90 € sur Amazon.