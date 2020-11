Final Fantasy XIV : nouveaux détails et sublime artwork pour la 5.4 Futures Rewritten, la 61e Lettre du Producteur Live à suivre ce midi

Début octobre, en plus de l'arrivée du Front sud de Bozja, nous découvrions alors les premiers détails du patch 5.4 de Final Fantasy XIV, nommé Futures Rewritten, qui servira à faire le lien entre Shadowbringers et la suite de l'aventure. Comme toujours, les informations partagées nous sont données en plusieurs temps et la prochaine salve arrive dès ce vendredi 27 novembre à 12h00 avec la 61e Lettre du Producteur Live que vous pourrez suivre depuis cet article sur YouTube ou sur Twitch. Pour ne pas changer, nous publierons par la suite un résumé complet des annonces.

En attendant, le site officiel de la mise à jour a déjà ouvert ses portes récemment, apportant son lot de détails inédits sur le contenu à venir (attention aux spoilers !) et d'alléchants visuels dont le sublime artwork faisant office d'illustration principale à cette 5.4. Ce dernier a été réalisé par Yusuke Mogi et met en scène Gaïa et Ryne se tenant la main, l'ombre d'un certain Ascien planant dans l'un des reflets en fond... De nombreux artistes en herbe sur la Toile se sont depuis fait plaisir en illustrant à leur manière les deux jeunes femmes. Vous noterez que certaines nouveautés n'arriveront pas avant la 5.45 début 2021.

Quêtes de l'épopée Avenirs réécrits Après avoir vaincu Elidibus, nos héros ont enfin pu rentrer sains et saufs dans leur monde. Quel sera le chant annonciateur de ce nouvel avenir qui ne demande qu'à être écrit ? Un hymne d'espoir ou un prélude à l'apocalypse ? Raids La Promesse d'Éden Avec l'aide de Ryne et Gaïa, vous avez réussi à restaurer l'influence des six éléments dans Le Grand Vide. La végétation a ainsi commencé à renaître, synonyme de renouveau dans cette région autrefois dévastée par le déluge de Lumière. Mais votre répit n'était qu'éphémère, car ce paysage de sérénité s'apprête à devenir le théâtre d'une lutte sans merci, mêlant les réminiscences d'un passé oublié et les promesses d'un futur radieux. Delubrum Reginae (5.45) Malgré la destruction de la citadelle à la surface, les ruines souterraines de l'ancienne Bozja ont, elles, survécu aux catastrophes ainsi qu'au passage du temps. Les prêtresses s'y rendaient autrefois pour prier, mais ce qui vous attend désormais dans ce temple sacré tient plus du blasphème. Donjon instancié Atelier abandonné de Matoya Voilà des années que le quartier des Fabricateurs est laissé à l'abandon par les Sharlayanais. Des artisans de renom s'affairaient autrefois en ce lieu, y compris Matoya elle-même, avant qu'elle ne commence sa vie d'ermite. Reste là-bas son ancien atelier, qui recèle des familiers et des accessoires magiques plus mystérieux les uns que les autres. Chroniques d'une nouvelle ère La Complainte de Werlyt Grâce au Guerrier-G, la dernière trouvaille des Forges de Garlond, le héros d'Éorzéa a réussi à libérer la ville de Rocasternes de l'occupation impériale. Après avoir vaincu l'Arme Saphir, les troupes de l'Alliance ont pris possession de l'entrepôt où étaient fabriquées ces machines de guerre. Cependant, les lieux ont été vidés par les soldats de la 7e légion, et les prototypes restants se sont envolés dans la nature... Défis Castrum Marinum Grâce aux recherches de Cid, vous avez découvert l'existence de l'Arme Émeraude, le troisième prototype de machine de guerre garlemaldaise. Vous êtes chargé de l'arrêter avant qu'elle ne puisse déchaîner sa puissance sur Éorzéa. Amélioration des armes reliques Garde-la-Reine (5.45) Vous avez épaulé la résistance bozjienne en combattant les forces de la 4e légion impériale sur le front. Cependant, alors que vous touchiez au but avec la prise de Castrum Lacus Litore, vous avez été forcé de battre en retraite face à Garde-la-Reine. Cette divinité guerrière surgie du fond des âges, invoquée par une traîtresse dans vos rangs, a inversé le rapport de forces et pourrait bien sonner le glas pour la rébellion bozjienne. Mages bleus (5.45) Dès la mise à jour 5.45, les mages bleus pourront atteindre le niveau 70, une progression évidemment ponctuée de quêtes, sorts et pièces d'équipement inédits. Le Palmarès bleu accueillera quant à lui les missions des mises à jour 4.X. Tout un programme pour le plus polyvalent des jobs !

Pour terminer, sachez que Final Fantasy XIV est actuellement en promotion à l'occasion du Black Friday avec 50 % de réduction sur Shadowbringers (dès 17,49 €) et la Complete Edition (à partir de 19,99 €) sur la boutique de Square Enix. Sinon, cette dernière est également en vente sur Amazon sur PS4, version jouable sur PS5 de manière très simple.

Lire aussi : Final Fantasy XIV : les Yo-kai de retour en Éorzéa et au-delà, un petit guide de l'évènement pour s'y retrouver