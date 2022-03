Final Fantasy XIV : Newfound Adventure, un nom, des visuels et quelques nouveaux détails pour le patch 6.1

Il y a à peine deux semaines, Naoki Yoshida nous livrait les grandes lignes du futur de Final Fantasy XIV pour « les 10 ans à venir », ou du moins surtout ce qui nous attend jusqu'à l'extension 7.0 et un peu au-delà, sans rentrer nullement dans les détails scénaristiques. Ce vendredi midi se tenait déjà la 69e Lettre du Producteur Live, cette fois centrée sur le patch 6.1 et les futurs changements apportés aux centres de données japonais cet été. Cette prochaine mise à jour majeure se nommera ainsi Newfound Adventure (Arata na Bouken) et sortira à la mi-avril, sans plus de précision pour le moment (sans doute le 12 ou 19 du mois). L'illustration du patch nous montre évidemment le Guerrier de la Lumière représentant le joueur dans tout matériel promotionnel (aka Derplander), qui après avoir vécu bien des histoires durant la saga d'Hydaelyn et Zodiark, va repartir à l'aventure. Et, non, Yoshi-P a précisé avec amusement que ce n'est pas un nouveau job.

La première partie de la présentation a donc passé en revue brièvement une grande partie des nouveautés de ce patch 6.1, avec quelques visuels à l'appui, sans forcément rentrer dans les détails, il faudra attendre le prochain live pour cela.

Nouvelles quêtes de l'Épopée - Deux visuels en présence de Tataru et Estinien ont été partagés, ce dernier nous donnant une sorte de parchemin. Naoki Yoshida s'est amusé du fait que l'Ishgardais veuille partir à la chasse au trésor avec nous.

Nouvelles quêtes de l'Épopée - Deux visuels en présence de Tataru et Estinien ont été partagés, ce dernier nous donnant une sorte de parchemin. Naoki Yoshida s'est amusé du fait que l'Ishgardais veuille partir à la chasse au trésor avec nous.

Nouvelle quête secondaire : la Tarufacture (Tataru's Grand Endeavor) - Cette nouvelle série de quêtes devrait d'une certaine manière montrer la reconnaissance des différents personnages principaux nous ayant aidé à la fin de la 6.0, dont Tataru avec son sourire Colgate...

Nouvelle quête de rôle - Une fois toutes celles d'Endwalker achevée, une histoire additionnelle se débloquera.

Nouvelle quête de rôle - Une fois toutes celles d'Endwalker achevée, une histoire additionnelle se débloquera.

Nouvelles quêtes tribales : les Arkasodaras (mise à jour 6.15) - À partir de la 6.2 (le temps a manqué côté interface pour que cela apparaisse à la 6.1), le terme « tribu barbare » sera remplacé par « tribale » pour désigner ce type de quête se déroulant après la fin d'Endwalker, mais pas les anciennes en raison de l'état d'esprit et de la situation dans le monde du jeu. Voyez ça comme un changement de mentalité dans le lore.

Nouvelles quêtes du gentilhomme détective (mise à jour 6.15) - Hildibrand fera son retour tant demandé, notamment en Occident. Est-il tombé dans le Premier Reflet ? Apparemment, ses cinématiques sont très coûteuses !

Oméga : nouvelle aventure (mise à jour 6.1x) (Omega: Beyond the Rift) - Afin de clarifier et faire le lien entre l'histoire des Raids Oméga et celle d'Ultima Thulé de la 6.0, cette quête se débloquera une fois ces derniers complétés.

Oméga : nouvelle aventure (mise à jour 6.1x) (Omega: Beyond the Rift) - Afin de clarifier et faire le lien entre l'histoire des Raids Oméga et celle d'Ultima Thulé de la 6.0, cette quête se débloquera une fois ces derniers complétés.

Nouveau donjon instancié - Le nom est tenu secret, car il en dévoilerait trop sur son contenu.

- Le nom est tenu secret, car il en dévoilerait trop sur son contenu. Nouveau défi : Le Répons final (Extrême) (The Endsinger's Aria) - Les ajustements ont déjà été effectués et Naoki Yoshida a difficilement pu en venir à bout. Les développeurs n'ont pas voulu le rendre trop facile. Pour autant, les joueurs habitués aux types de mécaniques présentes ne devraient pas trop mal s'en sortir s'ils font bien attention en regardant autour d'eux et retiennent bien tout. Par ailleurs, un Totem ne serait pas suffisant en récompense, nous en obtiendrons donc plusieurs (le nombre n'a pas été précisé).

Nouveau défi : Le Répons final (Extrême) (The Endsinger's Aria) - Les ajustements ont déjà été effectués et Naoki Yoshida a difficilement pu en venir à bout. Les développeurs n'ont pas voulu le rendre trop facile. Pour autant, les joueurs habitués aux types de mécaniques présentes ne devraient pas trop mal s'en sortir s'ils font bien attention en regardant autour d'eux et retiennent bien tout. Par ailleurs, un Totem ne serait pas suffisant en récompense, nous en obtiendrons donc plusieurs (le nombre n'a pas été précisé).

Nouveau défi irréel : Le fléau d'Ultima (Irréel) (Ultima's Bane) - Pour bien s'y préparer, il est toujours possible de refaire l'ancienne version.

- Pour bien s'y préparer, il est toujours possible de refaire l'ancienne version. Nouvelle série de Raids en Alliance : Le Mythe éorzéen (1re partie) - Les secrets sur les douze dieux d'Éorzéa vont enfin être levés. Nouveau Raid fatal : Guerre du chant des dragons (mise à jour 6.11) - Ce contenu sera différent des précédents du genre et a été designé par Mr. Ozma, le Battle Content Director Masaki Nakagawa, qui a tout donné. Apparemment, c'est effrayant ! Les essais avec 8 joueurs commenceront la semaine prochaine.

Ajustements des jobs - Les détails seront donnés dans la prochaine PLL.

- Les détails seront donnés dans la prochaine PLL. Nouveau mode JcJ : Crystalline Conflict - Comme déjà évoqué, The Feast sera retiré à la 6.1 pour laisser sa place à ce contenu, avec un nouveau système de récompenses, une amélioration des actions PvP et une décharge d'adrénaline qui sera différente pour chaque job. Plus de détails seront donnés dans la prochaine PLL.

Nouveau mode JcJ : Crystalline Conflict - Comme déjà évoqué, The Feast sera retiré à la 6.1 pour laisser sa place à ce contenu, avec un nouveau système de récompenses, une amélioration des actions PvP et une décharge d'adrénaline qui sera différente pour chaque job. Plus de détails seront donnés dans la prochaine PLL.

Nouvelles commandes spéciales : Ameliance (mise à jour 6.15) - La mère des jumeaux Leveilleur aura du travail pour nous à Sharlayan.

Nouveau quartier résidentiel : Empyrée - La vente de terrains à Ishgard va débuter.

- La vente de terrains à Ishgard va débuter. Carte de personnage - Nouvelle fonctionnalité servant à présenter et mettre en avant notre Guerrier de la Lumière par le biais d'une carte de visite personnalisable. Le système sera montré lors de la prochaine PLL, car tout n'est pas encore finalisé et ne pouvait donc être montré en l'état. Il sera possible d'en assigner une à un set en particulier, pour changer notre introduction en fonction du job par exemple.

Carte de personnage - Nouvelle fonctionnalité servant à présenter et mettre en avant notre Guerrier de la Lumière par le biais d'une carte de visite personnalisable. Le système sera montré lors de la prochaine PLL, car tout n'est pas encore finalisé et ne pouvait donc être montré en l'état. Il sera possible d'en assigner une à un set en particulier, pour changer notre introduction en fonction du job par exemple.

Compendium - Une nouvelle interface où apparaît encore Tataru servant de glossaire où les termes et personnages rencontrés au fil de nos aventures seront ajoutés. Tout ne sera pas disponible pour la 6.1 et l'équipe continuera de le mettre à jour au fil du temps.

Nouvelles quêtes du mode Nouvelle partie + - Le contenu de la 6.0 et une partie de la 6.1 y sera ajouté.

Nouvelles quêtes du mode Nouvelle partie + - Le contenu de la 6.0 et une partie de la 6.1 y sera ajouté.

Nouvelles coiffures pour les Hrothgars et Viéras.

pour les Hrothgars et Viéras. Planches mirage - 5 seront ajoutées, pour un total de 20, et leur utilisation sera étendue à tous les sanctuaires (à quelques exceptions près) et plus seulement en ville. La Coiffeuse mirage devrait elle voir son nombre d'emplacements doubler à la 6.2, passant de 400 à 800 !

Planches mirage - 5 seront ajoutées, pour un total de 20, et leur utilisation sera étendue à tous les sanctuaires (à quelques exceptions près) et plus seulement en ville. La Coiffeuse mirage devrait elle voir son nombre d'emplacements doubler à la 6.2, passant de 400 à 800 !

Salon d'essayage de la boutique en ligne (Dream Fitting) - Possibilité d'essayer les objets vendus à la Station Mog dans l'auberge en interagissant avec notre lit. Naoki Yoshida n'était pas spécialement pour et sait bien que certains joueurs demanderaient même de pouvoir les acheter en jeu, ce qui aurait du sens en termes de business, mais le laisse sceptique.

- Possibilité d'essayer les objets vendus à la Station Mog dans l'auberge en interagissant avec notre lit. Naoki Yoshida n'était pas spécialement pour et sait bien que certains joueurs demanderaient même de pouvoir les acheter en jeu, ce qui aurait du sens en termes de business, mais le laisse sceptique. Nouvelles animations pour les ombrelles en étant inactif.

Nouvelles animations pour les ombrelles en étant inactif.

Recherche d'objets - Ceux possédés (montures, emotes, accessoires de mode...) afficheront une marque pour bien les repérer et un filtre permettant de voir uniquement ceux non acquis sera ajouté. La fonctionnalité sera montrée lors de la prochaine PLL.

Nouvelles montures, mascottes et emotes.

Durant la deuxième partie, les améliorations apportées à A Realm Reborn ont d'abord été évoquées, introduisant le système de Renforts similaire à l'Adjuration.

Refonte des quêtes de A Realm Reborn (missions de la 2.0 uniquement) Nouveau système : Renforts - À l'avenir, l'Adjuration désignera uniquement le système avec les Alter ego et leur augmentation de niveau. Pour l'Épopée, il s'appellera Renforts (Duty Support System) et inclura à son arrivée les donjons à 4 joueurs de la 2.0, permettant de les compléter en solo avec des PNJ choisis pour matcher avec notre job, mais pas forcément les Héritiers qui sont en voyage un peu partout. L'équipe a tout de même pris en compte qui les joueurs aimeraient avoir comme compagnon. Et, non, les Donjons qui ne font pas partie de l'Épopée n'y auront donc pas droit. Pour le reste du contenu (2.x jusqu'à la 5.0), le système sera ajouté progressivement au fil des futurs patchs. N'espérez pas y voir les Raids en Alliance (24 joueurs), mais les contenus à 8 joueurs devraient y avoir droit d'ici la 7.0, du moins l'équipe va essayer.

Liste des donjons supportés par le système de Renforts à la 6.1 - Sastasha, l'Hypogée de Tam-Tara, Les Mines de Clochecuivre, Le Cratère des Tisons (Ifrit), Les Mille Gueules de Toto-Rak, Le Manoir des Haukke, Le Bivouac de Brayflox, Le Nombril (Titan), Le Vigile de Pierre, Hurloeil (Garuda), Castrum Meridianum, Le Praetorium et Porta Decumana. Certaines textures seront pour l'occasion améliorées et un téléporteur va être ajouté dans le sous-sol du Manoir des Haukke, car les nouveaux joueurs ne savent pas qu'il faut utiliser Rapatriement pour revenir à l'entrée (qui ne s'est pas fait avoir ?). Ce genre de changement concernera également le jeu à plusieurs.

Autres changements

Cap Vendouest ne sera plus un contenu à 8 joueurs, mais une instance en solo ! Pour découvrir ce contenu modifié, il faudra passer par le New Game+ ou refaire l'histoire avec un nouveau personnage.



Castrum Meridianum va devenir un Donjon à 4 joueurs.



Le Praetorium va être séparé entre trois instances différentes :



Un Donjon à 4 joueurs qui s'arrêtera désormais juste après le combat contre Gaius ;





Un Défi à 4 joueurs, Porta Decumana, face à Ultima ;





Un combat en solo contre Lahabrea.



Les Missions aléatoires de l'Épopée incluront donc Castrum Meridianum, Le Praetorium et Porta Decumana, bien que l'équipe ait pensé à les retirer, mais va toutefois modifier les récompenses, car elles seront plus courtes.



De futurs changements pour La Lisère des ronces (Roi Mog) sont envisagés.

Ensuite, c'est le fonctionnement du voyage entre les centres de données qui a fait l'objet d'explications. Nous pourrons donc aller dans des mondes se trouvant uniquement dans le même data center physique, qui regroupe plusieurs data centers logiques en son sein.

Voyage entre les centres de données (mise à jour 6.18) Pour l'Europe : entre Light et Chaos.

Pour l'Amérique : entre Aether, Primal et Crystal.

Pour le Japon : entre Mana, Elemental et Gaia (puis Meteor à l'été 2022). Il faudra simplement sélectionner le centre de données de destination depuis l'écran de sélection du personnage. Le choix ne pourra pas être annulé avant que le transfert ait été effectué et nous serons ensuite ramenés à l'écran titre après quelques secondes (cela pourrait prendre jusqu'à 30 minutes si les serveurs sont congestionnés). Pour revenir, la même méthode s'appliquera. Restrictions Les mêmes que pour la visite de mondes (hôtel des ventes...) avec en plus la non-possibilité de communiquer par chat en PvP, avec notre Compagnie Libre, et d'utiliser les linkshells inter-monde (CWLS).

Le patch 6.2 ajoutera la possibilité de rejoindre un CWLS d'un autre data center. En revanche, il sera impossible de voir ce qui se passe sur ceux de notre centre d'origine.

Enfin, le dernier point concernait spécifiquement les joueurs japonais, avec l'explication des mesures prises pour permettre davantage de connexions simultanées au jeu, comme déjà évoqué précédemment.

Agrandissement du centre de données japonais Nombre de data centers : passera de 3 à 4 au cours du mois de juillet 2022, permettant ainsi plus de 50 000 connexions en simultanée.

Nouveau centre de données appelé Meteor.

Réorganisation interne : de 10 ou 11 mondes par data center, ce nombre sera réduit à 8 en déplaçant les autres sur Meteor. L'équipe a fait attention aux régions et pays se connectant sur chaque monde pour choisir ceux à déplacer.

Création du même CWLS dans le même data center en cas de déplacement, qui ne pourra cependant pas être utilisé pour communiqué avec l'ancien centre. En revanche, en cas de voyage, les joueurs pourront l'utiliser pour communiquer avec leurs anciens camarades de jeu.

Le transfert de monde sera gratuit durant cette période au sein du centre de données physique japonais, avec des compensations pour le housing.

Au passage, n'hésitez pas à jeter un œil à l'intermède entre les deux parties du programme, où a été rediffusé le Yokohama Projection Mapping de 2017 célébrant les 30 ans de la licence, avec un sacré spectacle sur la façade d'un hôtel. L'occasion d'apprendre ensuite que c'était l'autre face de l'immeuble qui avait été initialement choisie, ce qui aurait réduit le nombre de personnels de sécurité requis de 80 %. C'était aussi la première fois que Naoki Yoshida se retrouvait devant les caméras de télévision.

Sinon, la Fête des demoiselles aura lieu du 14 mars à 9h00 au 31 mars à 15h59. Enfin, si jamais vous êtes traducteur du japonais vers le français ou l'allemand, l'équipe de FFXIV recrute en contrat ou freelance.

