Final Fantasy XIV : une date, un excitant trailer et de nouveaux détails pour le patch 6.5 Growing Light

Cet été, Square Enix a dévoilé l'extension 7.0 Dawntrail de Final Fantasy XIV qui nous emmènera sur le continent de Tural l'année prochaine, tout en annonçant une version Xbox Series X|S du jeu dont une bêta ouverte aura lieu au cours de la série de patchs 6.5x. Bon, ce ne sera sans doute pas pour tout de suite, car la 79e Lettre du Producteur Live diffusée en direct depuis le Tokyo Game Show 2023 centrée sur Growing Light n'en a pas du tout fait mention. La présentation a d'ailleurs été assez courte pour une fois, salon oblige, en ne durant qu'une bonne heure et demie. C'était d'ailleurs la première fois en quatre ans que Naoki Yoshida se prêtait à un tel exercice, période de COVID-19 oblige. Ce dernier a aussi déclaré avoir la tête bien remplie d'éléments concernant l'extension et le futur patch 7.1. La PLL s'est quant à elle ouverte sur une traditionnelle bande-annonce nous montrant quelques éléments de la 6.5 sans trop spoiler.

Évidemment, Zero est à l'honneur avec une confrontation face à Golbez et l'apparition de Zeromus, qui font déjà saliver, tout comme les Douze puisque Le Mythe éorzéen prendra fin avec le 3e Raid en alliance de cette série. Et, oui, il sera fait mention de la cité d'or de Tural durant l'Épopée pour faire le lien avec la 7.0. L'attente avant de découvrir les nouveautés du patch 6.5 sera de courte durée, avec la première partie datée au mardi 3 octobre, tandis que la deuxième paraîtra en janvier 2024 avec la 6.55, après le Fan Festival de Tokyo. L'écart entre les deux sorties sera plus long que d'habitude, mais il y aura de quoi faire pour patienter. Dans un premier temps, c'est un gros récapitulatif de ce que nous savions déjà qui a été effectué, dont les détails sont à retrouver dans notre précédent article.

En termes de nouveautés associées, l'équipe a bien entendu les retours des joueurs concernant les récompenses des Donjons alternatifs en Sadique et en prépare de nouvelles. D'ailleurs, ce type de contenu se poursuivra avec la 7.0. Du côté des ajustements des jobs, il s'agira simplement d'équilibrages de dégâts entre eux pour un même rôle et une hausse de la puissance de certaines actions. Ce n'est qu'avec l'extension que de plus grands changements auront lieu évidemment. Lors de l'aperçu du défi La Fracture abyssale face à Zeromus, le serveur utilisé était déjà sur la 7.0 et nous avons donc pu voir qu'il faudra plus de 13 millions de points d'expérience pour passer niveau 91 si rien ne change d'ici la sortie de Dawntrail. Un debuff pas vu depuis longtemps sera présent, qui demandera de ne pas être nerveux ou bouger trop rapidement. Le combat ne fera sinon pas trop appel à des mécaniques de puzzle et la clé de la victoire résidera surtout dans l'exécution.

Du côté du PvP Crystalline Conflict, plusieurs ajustements de l'interface ont été présentés, avec du gameplay sur la carte inédite Les Sables sanglants (en 1v1 grâce au mode debug des développeurs), où la zone verte appelée oasis dispose d'une zone de régénération jusqu'à 7 500 PV, avec ensuite un buff durant 30 secondes une fois à l'extérieur.

Du côté des nouveautés, l'équipe à laquelle nous appartenons sera toujours affichée sur la gauche et le « point de retour » sera montré au sol, indiquant jusqu'où l'équipe perdante doit progresser pour renverser la vapeur. Un compteur va aussi être ajouté 10 secondes avant le début des prolongations lorsqu'il n'y a aucun vainqueur, en plus de la musique. La jauge de progression va aussi être améliorée pour mettre en avant ces éléments et indiquer clairement quelle équipe gagne actuellement. Les effets de certaines actions vont en plus de ça être ajustés pour refléter le fait qu'elles aient été effectuées par un allié ou un adversaire. Les autres modes PvP bénéficieront d'ailleurs de ces nouveautés, du moins celles qui les concernent. Deux récompenses ont enfin été montrées, l'une étant une belle armure et l'autre des tenues streetwear, à voir en page suivante.

Comme vous le savez certainement, les deux précédents Raids en alliance ont mis en scène Byregot, Rhalgr, Azeyma et Nald'thal (ou plutôt Nald et Thal) dans un premier temps, puis Nophica, Althyk et sa sœur Nymeia, Halone et Menphina (avec son fidèle toutou Dalamud) ensuite. Habituellement, ce genre d'activité dispose de quatre boss, sauf qu'il ne reste que Llymlaen, Oschon et Thaliak, qui a été montré en démonstration. La question se pose donc sur l'identité de l'ultime confrontation qui nous attend dans le Domaine divin de Thalie. Concernant Thaliak, l'une de ses attaques de zone frappera l'arène d'une puissante vague nous poussant dans l'eau ! D'ailleurs, il faudra faire remuer sa matière grise durant ce combat.

Les récompenses du Raid, des éléments de housing et de fashion, dont une amusante tenue de kappa qui sortira plus tard durant le cycle de patchs 6.5x, de nouvelles montures (une fée qui n'a aucun lien avec les autres, un Pampa sélénien et un OVNI faisant flotter l'avatar comme s'il se faisant enlever), ainsi que des mascottes ont été montrés, qui sont tous à découvrir en page 2 de l'article.

Pour terminer, c'est une annonce qui n'est pas en lien direct avec le patch 6.5 qui a été effectuée. Square Enix envisage l'utilisation de centres de données dans le cloud pour étendre ses infrastructures à l'avenir et ne pas répéter les soucis au lancement d'Endwalker. Un test grandeur nature va donc être effectué en Amérique du Nord avec des serveurs temporaires dans les prochains mois au cours de la série de patchs 6.5x. Évidemment, à force de dire le terme « cloud », Naoki Yoshida a fini par préciser pour la blague qu'il ne fallait pas confondre ça avec le personnage d'un autre Final Fantasy.

Vous pouvez revoir la présentation dans son intégralité ci-dessous.

D'autres visuels sont disponibles en page suivante et ne vous étonnez pas d'en trouver certains provenant de Stormblood, puisque l'essai gratuit va pour rappel être étendu à cette extension à la sortie de la 6.5, dont la maintenance durera 24 heures. Les Japonais vont aussi pouvoir assister à un évènement avec un feu d'artifices et de la musique le 3 novembre prochain en célébration des 10 ans d'A Realm Reborn, à Chiba, dont les précommandes de billets sont désormais ouvertes. Il y avait d'ailleurs eu un « incident » lors de l'évènement du même genre à Osaka, où les yakisoba vendus n'avaient pas suffisamment d'ingrédients. Square Enix va donc lancer une investigation auprès de la société qui en était responsable pour ne pas que cela se reproduise.

