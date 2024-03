Final Fantasy XIV date son patch 6.58 et sa sortie définitive sur Xbox Series X et S, avec un beau cadeau

En juillet dernier, lors du Fan Festival 2023 de Las Vegas, nous avions appris que Final Fantasy XIV sortirait enfin en 2024 sur Xbox Series X|S, lui qui est actuellement disponible sur PS5, PS4 et PC. Il a eu droit depuis deux semaines à présent à une bêta ouverte uniquement accessible aux nouveaux joueurs, qui va bientôt prendre fin. En effet, lors du Xbox Partner Preview, une bande-annonce pour le MMORPG a été diffusée, nous indiquant que le lancement définitif est prévu pour le jeudi 21 mars. De cette date au 19 avril, il sera possible de réclamer la Starter Edition au sein du Xbox Game Pass Ultimate. En revanche, nous ne sommes pas certain que ce soit un bon cadeau, puisque cela devrait empêcher de profiter ensuite de l'essai gratuit qui inclut tout le contenu jusqu'à la 4.58 de Stormblood, soit de nombreuses heures de jeu dépassant pour la plupart des joueurs cette période d'un mois, alors qu'il n'y a aucune limite de temps avec la version d'essai.

Plus tôt cette semaine, nous avons également appris que le patch 6.58 sera disponible le mardi 19 mars, avec au programme l'augmentation de l'effet de l'Écho dans la série de Raids du Paradis du Pandæmonium (sadique), un équilibrage des actions de job en PvP et divers correctifs.

Enfin, l'évènement Le nocturne des héros avec Noctis de Final Fantasy XV est actuellement disponible jusqu'au 13 mars à 15h59. Si vous ne l'avez pas déjà terminé, c'est l'occasion ou jamais et vous trouverez tous les détails le concernant sur le site officiel. Une collaboration avec FFXVI est également prévue pour avril. De plus, la Fête des demoiselles et la Chasse aux Prœufs vont avoir lieu simultanément du 14 mars à 9h00 au 1er avril à 16h59. Vous trouverez quelques informations les concernant ici.

L'extension Dawntrail est elle prévue pour cet été sans plus de précision, mais nous ne tarderons pas à en attendre parler à nouveau puisqu'un panel est prévu à la PAX East 2024 fin mars.

