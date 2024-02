Final Fantasy XIV : la bêta ouverte sur Xbox Series X et S datée, les joueurs actuels n'y sont pas les bienvenus

L'été dernier, à l'occasion du Fan Festival 2023 de Las Vegas, Square Enix a réservé une belle surprise aux joueurs Xbox en faisant monter sur scène Phil Spencer, avec à la clé l'annonce d'une version Xbox Series X|S de Final Fantasy XIV. Le MMORPG déjà disponible sur PS5, PS4 et PC va donc enfin devenir jouable sur les dernières consoles de Microsoft. Mais avant sa version finale prévue pour le printemps si tout va bien, l'éditeur va organiser une bêta ouverte afin de bien roder l'expérience. Nous savions qu'elle aurait lieu ce mois-ci, sans plus de précision. Eh bien, sortez vos agendas, car une date et divers détails viennent d'être communiqués.

Ce sera donc le mercredi 21 février vers 9h00 que les possesseurs d'une Xbox Series X|S pourront découvrir pour la toute première fois Éorzéa. En revanche, si vous possédez déjà un compte sur PC ou PlayStation, n'espérez pas y prendre part, car seuls les nouveaux joueurs y auront accès. Bon, en même temps, cela ne devrait pas déranger grand monde. Vous trouverez tous les détails ci-dessous, en provenance du Lodestone :

Comment participer

1. Comme FINAL FANTASY XIV est un jeu en ligne multijoueur, vous devrez peut-être ajuster certains paramètres de confidentialité afin de jouer à FINAL FANTASY XIV sur Xbox Series X|S. Pour ce faire, il vous faudra accéder aux paramètres Xbox et ses différentes options. Rendez-vous dans « Paramètres » > « Compte » et sélectionnez « Confidentialité et sécurité en ligne » > « Confidentialité Xbox » > « Afficher les détails et personnaliser ».

Dans « Communication et multijoueur », les paramètres suivants sont requis :

Pour « Vous pouvez participer à des jeux multijoueur. », sélectionnez Autoriser.

Pour « Vous pouvez participer à des jeux inter-réseaux. », sélectionnez Autoriser.

Pour « Les autres peuvent communiquer avec la voix, par écrit ou par invitations. », sélectionnez Tout le monde.

Pour « Vous pouvez communiquer en dehors du réseau Xbox via la voix et le texte. », sélectionnez Tout le monde.

En revenant dans le menu « Afficher les détails et personnaliser », sélectionnez « Contenu de jeu » et changez le paramètre suivant :

Pour « Vous pouvez voir et télécharger les créations de la communauté. », sélectionnez Tout le monde.

2. Rendez-vous sur le Microsoft Store et cherchez FINAL FANTASY XIV afin de visiter la page du produit.

3. Depuis le menu « ... », sélectionnez l'essai gratuit de FINAL FANTASY XIV et téléchargez-le sur votre Xbox Series X|S.

4. Une fois l'installation terminée, lancez le jeu et suivez les instructions affichées à l'écran pour commencer votre aventure.

Seul l'essai gratuit est disponible pour la bêta ouverte de FINAL FANTASY XIV sur Xbox Series X|S. Cette bêta ouverte permet d'accéder au même contenu, fonctionnalités et limitations que l'essai gratuit, à l'exception de la possibilité d'acheter des objets optionnels.

L'essai gratuit de FINAL FANTASY XIV, y compris la bêta ouverte, ne demandent pas de Xbox Game Pass (Core ou Ultimate) pour jouer. Cependant, la version complète Xbox Series X|S demandera un Xbox Game Pass (Core ou Ultimate) actif pour jouer.

Pour les joueurs existants de FINAL FANTASY XIV

Les joueurs ayant l'essai gratuit de FINAL FANTASY XIV enregistré pour une autre plateforme sur leur compte Square Enix ainsi que les joueurs possédant déjà une licence FINAL FANTASY XIV sur leur compte Square Enix ne pourront pas participer à la bêta ouverte. Nous demandons aux joueurs désirant jouer à FINAL FANTASY XIV sur Xbox avec un compte déjà existant et ses personnages de bien vouloir attendre la sortie complète de la version Xbox à la suite de la bêta ouverte.

Pour jouer sur Xbox, vous devrez lier votre compte Microsoft et votre compte Square Enix. Vous ne pourrez pas dissocier vos comptes une fois liés. Si vous êtes un joueur existant, veuillez attendre la sortie officielle afin de lier votre compte Square Enix à votre compte Microsoft.

Transfert vers la version officielle Xbox Series X|S

Nous prévoyons de lancer la version Xbox Series X|S immédiatement après la fin de la bêta ouverte, et la date de sortie sera déterminée après des examens approfondis. Les données de FINAL FANTASY XIV seront transférées et vous n'aurez pas besoin de télécharger le jeu à nouveau. Le temps du transfert ainsi que la sortie officielle pour Xbox Series X|S seront annoncés ultérieurement.

Si une maintenance doit avoir lieu afin de corriger des problèmes découverts lors de la bêta ouverte, nous en annoncerons les détails séparément.