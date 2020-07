Final Fantasy XIV : une date de sortie encore lointaine pour le patch 5.3 Reflections in Crystal

Actuellement, une bonne partie des joueurs de Final Fantasy XIV attend impatiemment l'arrivée du patch 5.3 Reflections in Crystal, dont une partie avait été présentée à l'occasion de la 58e Lettre du Producteur Live fin avril. Le temps passe, et Naoki Yoshida nous avait prévenus que le retard estimé dû au COVID-19 était de plus d'un mois par rapport au 16 juin, sans pour autant fermer la porte à un lancement en juillet. Sauf que finalement, il faudra attendre jusqu'au mois d'août !

Il a ainsi expliqué ce qui nous attend à travers la 64e Lettre du producteur diffusée sur les forums officiels, en donnant donc une date de sortie pour la prochaine mise à jour de contenu, tout en précisant que la qualité ne sera pas compromise à l'avenir, malgré le temps perdu à cause du virus.

Bonjour à toutes et à tous ! Ici Naoki Yoshida, producteur et directeur de Final Fantasy XIV.

À l’occasion de cette nouvelle lettre, je tiens à vous réitérer mes excuses pour le report de la mise à jour 5.3 intitulée « Reflections in Crystal ». Sa sortie était prévue pour le 16 juin, mais la crise mondiale due au coronavirus (COVID-19) en a malheureusement décidé autrement, et nous avons été forcés de revoir notre programme de développement en organisant le travail à domicile pour toutes nos équipes.

Aujourd’hui, je suis heureux de vous annoncer que « Reflections in Crystal » sera disponible dès le mardi 11 août !

Nous avons fait tout notre possible pour pouvoir sortir cette mise à jour mi-juillet, cependant nous avons jugé préférable de prendre le temps nécessaire afin de tester correctement le nouveau Raid à 24 joueurs de YoRHa: Dark Apocalypse, ainsi que le deuxième chapitre de Garde-la-Reine.

La plupart de nos développeurs ont eu la possibilité de travailler exclusivement à domicile, mais cela était malheureusement impossible pour notre équipe de testeurs qui a été contrainte d’accomplir sa tâche dans nos locaux, en respectant des règles très strictes de distanciation sociale conçues pour préserver la sécurité de chacun. Le rythme de travail en a logiquement été affecté, et nous espérons que cela vous permettra de comprendre la raison de ce retard de deux mois.

Notre combat commun contre le coronavirus n’est hélas pas terminé à l’heure où j’écris ces lignes, mais il nous aura au moins permis de mettre en place une structure de travail à domicile sur laquelle nous pourrons compter à l’avenir. Par conséquent, quelle que soit la situation sanitaire mondiale qui nous attend, nous sommes désormais confiants que nous pourrons à nouveau tenir les délais classiques d'environ trois mois et demi entre les mises à jour majeures.

Il va sans dire que nous regrettons ces deux mois perdus que nous ne pourrons probablement jamais rattraper, car si nous décidions de sortir les mises à jour futures prématurément, leur contenu s’en retrouverait amoindri et leur qualité réduite. Le simple fait qu’un tel retard ne devrait plus jamais se reproduire nous satisfait déjà grandement, et nous espérons que vous partagerez notre sentiment. FFXIV est un jeu construit comme une série télévisée comprenant plusieurs saisons, et vous pouvez être certains que nous continuerons à nous tenir à notre vision d’origine sans en compromettre la qualité, tout en vous la fournissant à un rythme soutenu.

À ce propos, voici un petit extrait en image de la 5.3 que vous pourrez découvrir très bientôt... (voir visuel ci-dessus, NDLR)

Dans les semaines à venir, nous vous proposerons également une nouvelle Lettre du producteur Live prévue pour le mercredi 22 juillet, la mise en ligne du site spécial de « Reflections in Crystal », ainsi que de nouvelles annonces et interviews. La mise à jour 5.3 arrivant le mois prochain, j'espère que pourrez patienter encore un peu jusque-là !

De plus, je voudrais remercier infiniment celles et ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien. Nous savons à quel point cette attente est longue pour vous, et nous ferons tout pour que vous ne soyez pas déçus !

Enfin, je tiens particulièrement à saluer toutes les équipes de FFXIV qui ont fait preuve d’un dévouement exemplaire en cette période troublée de pandémie mondiale. Je ne pourrais pas rêver de meilleures équipes !

Quant à moi, il est grand temps que je retourne à mes vérifications de la mise à jour 5.3 !

À très bientôt dans la prochaine Lettre du producteur Live !