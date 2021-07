Final Fantasy XIV: Endwalker, le plein de détails sur le lore des nouveaux jobs, zones de jeu et races de l'extension

Le week-end a été assez agité pour les joueurs de Final Fantasy XIV, surtout sur PC, puisque Square Enix a sorti le benchmark de l'extension 6.0 Endwalker et quelques informations inédites ont été dévoilées à l'occasion de la 65e Lettre du Producteur Live, dont vous pouvez notre habituel récapitulatif dans un article dédié. L'éditeur n'a pas perdu de temps ensuite, puisque de nouveaux détails ont été ajoutés sur le site officiel et des visuels diffusés. Si vous appréciez le riche lore du MMORPG, vous êtes donc au bon endroit pour en apprendre davantage. Pour commencer, place à une version actualisée de la carte du monde connu que nous pouviez d'ailleurs apercevoir dans le trailer CGI sur le bureau de Fourchenault Leveilleur.

Ensuite, ce sont les deux nouveaux jobs qui seront ajoutés qui ont eu droit à leur description nous en apprenant plus sur la manière dont ils s'insèrent dans le vaste monde d'Hydaelyn. Vous noterez également que leurs icônes ont été dévoilées, celle du Sage représentant ses quatre noulithes tandis que c'est évidemment la faux qui est présente sur celle du Faucheur.

Sage - Soigneur L'Académie de magie de Sharlayan, la plus haute institution scolaire au monde, le joyau de la Cité du savoir ! Contrairement à ce que l'on pourrait croire, sa plus grande force n'est ni sa vaste bibliothèque, ni la masse de prestigieux érudits qui y travaillent, mais sa capacité à faire naître de nouvelles disciplines en combinant les savoirs qui s'y trouvent. À la croisée de la magie, de la médecine et de l'éthérologie est née une de ces nouvelles sciences : la noologie. Elle permet, à l'aide de noulithes, des pierres imprégnées d'éther se déplaçant librement dans l'air, de canaliser son énergie vitale pour soigner ou attaquer. Les pratiquants de cet art sont appelés « sages » et considèrent leurs techniques comme un pas en avant dans l'évolution de l'Homme. Faucheur - DPS Autrefois un paisible peuple vivant de l'agriculture dans la partie méridionale du continent d'Ilsabard, les Garlemaldais furent chassés de leurs terres par des assaillants aux capacités magiques bien supérieures aux leurs et durent s'installer dans une région froide et hostile, au nord de la chaîne de montagnes centrale.

Conscients de leur inhabileté naturelle au maniement de l'éther, les Garlemaldais ont alors mis au point une technique de combat unique leur permettant d'entrer en contact avec le monde du néant à travers un cristal pour s'attacher les pouvoirs d'un « avatar », une créature du néant. Armés d'une faux, réminiscence de leur passé agricole, les rares élus capables de maîtriser cette technique se font appeler « faucheurs » et inspirent la peur à leurs ennemis qui voient en eux la mort incarnée.

Mais ce n'est donc pas tout, puisque les principaux lieux de l'extension ont aussi eu droit à quelques éléments de lore.

Vieille Sharlayan Vêtue d'un blanc immaculé et protégée par Thaliak l'érudit sur son archipel septentrional, la Cité du savoir est un lieu d'étude et d'archivage de connaissance comme il n'en existe nul autre dans le monde. Le nec plus ultra des savants et des chercheurs y est rassemblé, à commencer par ceux issus de l'Académie de magie. Le Labyrinthos Sous ce nom familier et exotique à la fois se cache un immense espace souterrain situé directement en dessous de la cité de Sharlayan. Les habitants s'en servent pour entreposer de nombreuses ressources de toutes sortes glanées aux quatre coins du monde, ce qui n'aurait pas été possible sans quelques ajustements du flux éthéré. Garlemald Dans les grandes plaines algides au nord du continent d'Ilsabard se dresse Garlemald, la capitale de l'empire du même nom. Véritable centre névralgique de la nation, la cité s'est grandement développée au cours des dernières années. Cependant, la guerre civile qui a fait rage suite à la mort de l'empereur Varis a transformé la ville en un véritable champ de ruines. Thavnair L'île de Thavnair flotte au sud-est de la mer de l'Abondance, et si le vent marin adoucit le climat le long de ses côtes, il ne peut toutefois pas rafraîchir l'air chaud et humide de la forêt vierge qui recouvre le cœur des terres. Thavnair est notamment connue comme le lieu d'extraction du fiel-de-géant, ces pierres magiques à l'éclat violet si particulier qui ne manquent jamais d'émerveiller les visiteurs. Radz-at-Han Plaque tournante du commerce à Thavnair, Radz-at-Han est aussi le berceau de l'alchimie, et nombreux sont ses savants qui ont exporté leurs inventions aux quatre coins du monde. Cette cité bâtie sur un gigantesque roc est aussi haute en couleur que les étoffes de sa célèbre industrie textile. Mare Lamentorum Une des mers visibles à la surface de la lune. Contrairement à son nom, il ne s'agit pas d'une étendue d'eau, mais d'une vaste plaine de roches basaltiques aux nuances de gris. On peut cependant y apercevoir quelques bâtiments... Par qui ont-ils été construits, et dans quel but ?

Enfin, c'est la nouvelle race jouable, les hommes Viéras, ainsi que les deux tribus d'hommes-bêtes précédemment dévoilées qui ont droit à leur présentation, avec un superbe artwork pour les beaux gosses aux grandes oreilles !

Les hommes Viéras Avec leur grande taille et leur silhouette affinée, les Viéras ressembleraient presque aux Hyurs et aux Élézens s'ils n'étaient pas dotés de longues oreilles saillantes. Comme le veut le « Vert Mot », le strict code régissant leur communauté, il est interdit aux Viéras d'entrer en contact avec le monde extérieur sous peine d'être exilés. Leur société est matriarcale et les individus mâles ne sont que rarement aperçus dans l'enceinte des villages. Tapis dans l'ombre, ils protègent la forêt et empêchent les intrus de pénétrer sur les terres sacrées de leur peuple. Les Arkasadoras Ces hommes-bêtes aux allures d'éléphants sont une des deux tribus qui composent les Matangas. Ils ont été parmi les premiers à s'installer à Thavnair, et ont grandement contribué à la construction de Radz-at-Han en compagnie des Ao Ra et des Hyurs arrivés après eux. Malgré leur grande force physique, ce sont avant tout des intellectuels ayant un goût très prononcé pour l'alchimie. Les Loporrites Plusieurs histoires du folklore éorzéen mentionnent Namingway, un vagabond connu pour son amour des surnoms. Selon certaines versions, il serait arrivé sur cette terre après un long voyage depuis la lune, et aurait certains traits de ressemblance avec les Loporrites... Mais où peut donc bien vivre cette mystérieuse tribu ?

La date de sortie de Final Fantasy XIV: Endwalker est pour rappel fixée au 23 novembre 2021 sur PS5, PS4, PC et Mac, avec un accès anticipé dès le 19 novembre si vous précommandez votre exemplaire. Pour en prendre plein la vue, tout un tas d'artbooks est en vente sur Amazon.

