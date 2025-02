Fortnite : Epic Games décline les armures d'Iron Man et offre du contenu Captain America

Outre sa forte présence dans le débat public suite à un tragique évènement, mais pour des raisons assez stupides, Fortnite a une actualité toujours aussi chargée entre les nouveautés pour ses diverses expériences de jeu et celles en boutique. C'est justement elle qui nous intéresse à présent, car les personnages de l'univers Marvel sont à l'honneur. Pour commencer, avec le lancement du long-métrage Captain America: Brave New World, les skins qui lui sont liées ont fait leur retour, avec la version de Steve Rogers et évidemment celle de Sam Wilson, ainsi que la Terreur étoilée qui était parue avec lui en 2023. Epic Games a pour l'occasion conçu deux emotes mettant en scène ce dernier, qui sont offertes. Ce n'est pas forcément le type d'élément le plus intéressant, mais c'est gratuit, alors autant en profiter.

Mais ce n'est pas tout. Sans raison apparente puisque la Saison 4 : Jugement fatal (C5S4) est depuis longtemps passée, une nouvelle skin d'Iron Man a fait ses débuts et va clairement devenir incontournable auprès des fans du personnage. Après l'armure Mark 45 d'Avengers: Age of Ultron en septembre dernier, Iron Man Zéro du comics Fortnite X Marvel: Zero War et Tony Stark du Passe de combat de la Saison 4 : Le Nœud du Conflit (C2S4), c'est une apparence pouvant être personnalisée qui est proposée, inspirée par les différentes ères du personnage dans les comics, pour un total de 16 combinaisons possibles. Il est toutefois dommage que l'accessoire de dos et la pioche allant avec ne puissent pas changer de couleur.

Vous trouverez tous les détails ci-dessous :

Pack Captain America et La Terreur étoilée (2 600 V-Bucks au lieu de 4 300 V-Bucks), disponible jusqu'au 19 février à 00h59, incluant : Captain America - Sam Wilson (MCU) (2 000 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos et pioche Bouclier du Captain, planeur Ailes Exo-7 Falcon ;

Terreur étoilée (1 800 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos et pioche Bouclier étoilé ;

Revêtement Braves étoiles (500 V-Bucks). Captain America (2 000 V-Bucks), disponible jusqu'au 19 février à 00h59 - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos et pioche Bouclier en proto-adamantium. Emote Viens te battre (Gratuite), disponible jusqu'au 19 février à 00h59. Emote Le Captain attaque (Gratuite), disponible jusqu'au 19 février à 00h59.





Pack Iron Man (2 500 V-Bucks au lieu de 3 200 V-Bucks), disponible jusqu'au 24 février à 00h59, incluant : Iron Man (2 000 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO. Styles personnalisables : Alpha, Prime, Ultimate et Classique. Couleurs : Rouge et or, Modèle 39, Modèle 42 et Modèle Fatalis ;

Accessoire de dos Réacteur arc dorsal (400 V-Bucks) - Réactif ;

Pioche Iron Marteau (800 V-Bucks).

