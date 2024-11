Fortnite OG : Epic Games a écouté la communauté et effectue une annonce Royale !

En novembre dernier, Epic Games faisait plaisir à sa communauté en concluant le Chapitre 4 de Fortnite par une Saison : Original, ou Fortnite OG si vous préférez. Durant quatre semaines, des éléments des Saisons 5 à X ont fait leur retour à un rythme fou, permettant à tous de (re)découvrir Athena, l'île par laquelle tout a commencé, mais avec des changements par rapport au déroulé des évènements d'origine comme la non-présence du volcan. Avec plus de 100 millions de joueurs sur le mois, le succès a été fou, à tel point qu'un tweet indiquait alors la volonté des développeurs de la faire revenir en 2024. Au lancement de Fortnite Recharge, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une manière de donner aux joueurs cet aspect nostalgique puisque la carte Expédition reprenait pas mal d'éléments du Chapitre 1, dont Tilted Tower. Et alors que nous venons d'accueillir Oasis, une deuxième map inédite comportant elle aussi des points d'intérêt nostalgiques, c'est une nouvelle qui faisait officieusement parler d'elle depuis quelques jours qui est désormais tout ce qu'il y a de plus officielle.

Oui, vous ne rêvez pas, Fortnite OG va faire son retour à compter du vendredi 6 décembre 2024 ! Mieux que ça, nous pourrons revivre chacune des dix saisons du Chapitre 1 et donc explorer la carte au gré de ses changements, en plus d'avoir accès à tout le loot de l'époque. Et il ne s'agit pas d'une expérience temporaire, mais permanente, c'est-à-dire qu'elle va cohabiter avec le Chapitre 6 qui sera lui lancé le 1er décembre. Avec deux vastes cartes de Battle Royale jouables tout au long de l'année, nous n'aurons pas le temps de nous ennuyer ni de nous lasser.

À priori, bien que ce ne soit pas encore confirmé par Epic Games, le mode Zéro Construction devrait être disponible et la rotation des saisons s'effectuer mensuellement. Bon, ce n'est qu'avec la Saison 4 (C1S4) que le lore avait commencé à se mettre en place avec la chute de la météorite, provoquant des transformations plus radicales, les premiers mois ne devraient donc pas être les plus passionnants à moins d'être un grand fan de cette période. Plusieurs questions restent tout de même en suspens, qui pourraient affecter encore plus le succès de cet ajout tant espéré. En effet, les évènements en direct de l'époque feront-ils aussi leur retour ? Il faut bien avouer qu'ils sont rapidement devenus l'une des grandes forces du jeu, partis de pas grand-chose jusqu'à prendre des proportions monstrueuses.

Autre question qui nous brûle les lèvres, les anciens Passe de combat pourraient-ils revenir ? Si les changements apportés, qui s'appliquent depuis la Saison 4 Jugement fatal du Chapitre 5, permettent à Epic Games de proposer le contenu en boutique après 18 mois, cela ne résout pas le cas des skins et autres éléments cosmétiques bloqués derrière ceux de l'époque. Avec le retour des anciennes saisons, l'entreprise serait difficilement attaquable si elle décidait de reproposer tout ce qui allait avec, sans parler du fait que de nombreux joueurs seraient prêts à mettre la main au porte-monnaie pour obtenir ce qu'ils ont pu rater, même si la qualité que nous connaissons actuellement n'était pas forcément la même au départ. Après, rien n'empêcherait Epic d'apporter des modifications. Quoi qu'il en soit, personne ne serait perdant (outre l'ego mal placé de certains joueurs). Et après tout, la Saison : Original et désormais le Chapitre 2 : Remix ont prouvé qu'il est possible de vendre ce genre de pass ne durant qu'un mois au même prix que ceux s'étirant sur un trimestre. De plus, qui dit mode permanent implique un retour au point de départ après une certaine période (à priori dix mois), ce qui donnerait régulièrement l'occasion de terminer les objectifs non-accomplis tout en touchant à chaque fois un potentiel nouveau public se mettant au jeu. Évidemment, tout cela reste du domaine de l'hypothèse pour le moment, ou hopium pour reprendre un terme anglo-saxon populaire. Avec un personnage comme Hope présent dans le lore, il n'y a pas de mal à avoir de tels espoirs !

Nous ne tarderons pas à obtenir plus de détails puisque le retour du Chapitre 1 arrivera dans un peu plus de trois semaines. Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

