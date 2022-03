Netflix rachète un troisième studio de développement jeux vidéo, Boss Fight Entertainment

Netflix est un jeune acteur de l'industrie du jeu vidéo, lui qui commence tout juste à proposer des jeux gratuits accessibles depuis son application iOS et Android. Il veut renforcer sa présence sur ce terrain et a pour cela déjà acquis 2 studios de développement : Night School Studio (Oxenfree, Afterparty) et Next Games (Stranger Things: Puzzle Tales).

Il enchaîne aujourd'hui avec un troisième, Boss Fight Entertainment. Si vous ne connaissez pas l'équipe, elle a été fondée en 2013 à Allen au Texas par David Rippy (PDG), Bill Jackson (directeur créatif) et Scott Winsett (directeur des opérations), et est derrière le jeu de rôle stratégique à succès pour mobiles Dungeon Boss. Elle continuera à œuvrer depuis ses bureaux principaux, ainsi que ses antennes à Austin et Seattle.

« La mission de Boss Fight est de proposer aux joueurs des expériences de jeux simples, belles et agréables, où qu'ils soient », expliquent les fondateurs de Boss Fight Entertainment. « La volonté de Netflix d'offrir des jeux sans publicité dans le cadre de ses abonnements permet aux développeurs de jeux comme nous de se consacrer à la création de gameplays attrayants, sans se soucier de la monétisation. Nous sommes très heureux de rejoindre Netflix à ce stade précoce afin de continuer à faire ce qui nous passionne, tout en aidant à définir le futur du jeu vidéo sur Netflix. »

En toute logique, Dungeon Boss devrait donc rejoindre le catalogue des jeux de Netflix prochainement. Va-t-il aussi développer un futur projet inspiré d'une série phare de la plateforme ? Affaire à suivre !

Lire aussi : Netflix : les nouveautés d'avril 2022 en France datées