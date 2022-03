Netflix : les nouveautés d'avril 2022 en France datées

En avril comme ces derniers mois, Netflix aura encore du lourd pour intéresser ses spectateurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Au programme de ces prochaines semaines, les nouveaux films de Richard Linklater et Judd Apatow, la série originale Metal Lords par David Benioff et D.B. Weiss, la suite d'Elite et Poupée Russe, le début de la fin de Better Call Saul, la fin tout court d'Ozark et Pacific Rim: The Black, le film d'animation évènement Bubble, l'expérience Trivia Quest avec des quizz interactifs quotidiens ou encore un documentaire sur les parcs nationaux avec Barack Obama.

Le calendrier complet est visible ci-dessous.

1er avril Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon Enfance, par Richard Linklater

Trivia Quest, le quiz interactif, un épisode par jour

La Bulle, par Judd Apatow

Le Brio, par Yvan Attal, avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil

Les pleins pouvoirs, par Clint Eastwood

Le jouet, avec Pierre Richard

Entre amis, avec Daniel Auteuil et Gérard Jugnot

Demolition Man, avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock

Tiger & Bunny: The Beginning, basé sur les 2 premiers épisodes de la série éponyme À partir du 6 avril L'Ultimatum : On se marie ou c'est fini 7 avril Return to Space, avec Elon Musk 8 avril Metal Lords, par les créateurs de Game of Thrones

Tiger & Bunny - Saison 2

The In Between, un drame avec Joey King

Elite - Saison 5 13 avril Parc nationaux : Ces merveilles du monde, avec Barack Obama 14 avril Ultraman - Saison 2

Pacific Rim: The Black - Saison 2 15 avril Anatomie d'un scandale, par S.J. Clarkson

Choose or Die, avec Asa Butterfield À partir du 19 avril Better Call Saul - Saison 6, Partie 1 19 avril White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch 20 avril Poupée Russe - Saison 2

The Turning Point

Le Doudou, avec Kad Merad et Malik Bentalha 22 avril Selling Sunset - Saison 5

Taxi Driver, par Martin Scorsese

Heartstopper 27 avril Le mystère Marylin Monroe : Conversations inédites 28 avril Bubble, par Tetsuro Araki 29 avril Ozark - Saison 4, Partie 2

Vous pouvez vous abonner à Netflix via des e-cartes cadeaux disponibles à la Fnac.

