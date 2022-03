NETFLIX : Bubble, une bande-annonce attractive sous faible gravité pour cet ambitieux film d'animation

En fin d'année dernière, Netflix a annoncé un long-métrage d'animation japonaise sur lequel de grands noms du secteur ont collaboré, Bubble. Le premier teaser avait tout pour donner envie, bien que la musique d'Hiroyuki Sawano qui y résonnait était quelque peu générique. Si votre curiosité avait été piquée, bonne nouvelle, une véritable première bande-annonce vient de sortir, totalement envoûtante, jugez par vous-mêmes.

La vidéo nous montre notamment la rencontre entre Hibiki et Uta, les deux personnages principaux, des scènes de parkour renversantes dans cette ville de Tokyo où la gravité n'agit plus comme à l'accoutumée, et tease à nouveau la menace contre laquelle le groupe de protagonistes va devoir lutter. En fond sonore de toute cette action, nous découvrons la chanson thème du film de Tetsurō Araki, nommée tout simplement Bubble feat. Uta et interprétée par Eve du label Toy's Factory.

Dans un Tokyo où les lois de l'attraction n'existent plus, un garçon et une fille sont poussés l'un vers l'autre... Quand une pluie de bulles annulant les lois de la gravité s'abat sur la planète, Tokyo se retrouve isolé du reste du monde et devient le terrain de jeu favori d'une bande de jeunes qui ont perdu leurs familles et s'affrontent dans des compétitions de parkour, bondissant d'un bâtiment à l'autre en multipliant de périlleuses acrobaties. Un jour, Hibiki, l'un des plus téméraires, fait une chute magistrale en essayant de réaliser une figure risquée. Alors qu'il s'apprête à tomber dans un océan d'apesanteur, une fille aux pouvoirs mystérieux prénommée Uta lui sauve la vie. Le duo entend ensuite un son extraordinaire qu'il est seul à percevoir. Pourquoi le chemin d'Uta a-t-il croisé celui d'Hibiki ? De leur rencontre naît une révélation qui va changer le monde.

Bubble est attendu le 28 avril sur Netflix et paraîtra également dans les cinémas de l'Archipel dès le 13 mai. Des e-cartes pour vous abonner au SVoD sont en vente à la Fnac.

