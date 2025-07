Final Fantasy IX célèbre ses 25 ans avec une vidéo commémorative alors que la rumeur d'un remake prend du plomb dans l'aile

Source: Square Enix et Nate the Hate

Nous sommes le 7 juillet 2025, une date marquant le 25e anniversaire d'un jeu de rôle culte pour bon nombre de joueurs, Final Fantasy IX. C'est en effet à l'été 2000 qu'il a vu le jour dans l'Archipel sur PlayStation, avant de sortir quelques mois plus tard en novembre en Amérique du Nord, puis le 16 février 2001 en France et dans le reste de l'Europe. Scénarisé par le papa de la licence en personne, Hironobu Sakaguchi, l'influence de cet épisode numéroté a perduré puisque la dernière extension en date de FFXIV, Dawntrail, s'en est inspiré sur certains aspects. En mars dernier, Square Enix lançait les célébrations des 25 ans avec un site japonais dédié arborant un logo inédit et évidemment tout un tas de goodies pour faire craquer les joueurs. Il n'y a qu'à se rendre dessus pour constater que les initiatives ont été nombreuses et la dernière en date a donc été la diffusion d'une vidéo montée pour l'occasion :

Le portail anglophone regroupe de son côté toutes les initiatives disponibles en dehors du Japon.

Square Enix célèbre Final Fantasy IX à sa manière





De son côté, le compte officiel japonais dédié à la licence Kingdom Hearts a accompagné son message d'anniversaire d'une vidéo tirée de KHII dans laquelle nous voyons Vivi courir dans la Cité du Crépuscule. Les fans attendant désespérément plus d'informations au sujet de Kingdom Hearts IV, ce type de post est un peu comme remuer le couteau dans la plaie.

Où est le remake ?





Mais ce que les fans attendent désespérément, c'est une annonce du remake de Final Fantasy IX, un projet qui n'a jamais été officialisé jusqu'à présent, mais ayant fait l'objet d'un grand nombre de rumeurs depuis le fameux leak de GeForce NOW en 2021. Pour autant, c'est Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles qui a été dévoilé le mois dernier, un projet de remastérisation qui ne tardera pas à sortir et sur lequel a œuvré le Creative Studio III déjà en charge de FFXIV et Final Fantasy XVI. Compte tenu des projets majeurs déjà en chantier auprès des autres équipes de l'éditeur, ce serait évidemment le candidat idéal pour le développer.

Mais la réalité pourrait être tout autre, car selon l'insider Nate the Hate, qui avait par exemple vu juste pour l'officialisation de la Switch 2 en janvier, ce remake de FFIX serait en difficulté et pourrait même avoir été annulé... Il précise toutefois avoir besoin de vérifier davantage auprès de différentes sources pour confirmer ou non cette information.

