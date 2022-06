Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration : une présentation pour les 25 ans de l'épisode culte datée !

Vous le savez tout comme nous, Square Enix célèbre cette année les 35 ans de la licence Final Fantasy, mais pas seulement. Le septième épisode fête lui ses 25 ans et a plusieurs projets en cours de développement, alors forcément, l'éditeur avait annoncé le mois dernier que des informations seraient communiquées en juin. La période est propice aux révélations et c'est au détour d'une présentation prochainement diffusée sur la Toile que nous serons servis.

Une diffusion intitulée Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration va donc pouvoir être suivie la semaine prochaine, le 17 juin à minuit pile en France (dans la nuit de jeudi à vendredi donc), comme l'a annoncé Tetsuya Nomura. Ce petit évènement ne durera qu'environ 10 minutes et bénéficiera de sous-titres en anglais, français, allemand, italien et espagnol. Les hashtags cités en japonais font espérer quelques détails intéressants puisque celui de Final Fantasy VII Remake est présent en plus de FFVII: The First Soldier, le Battle Royale sur mobiles qui vient d'accueillir sa Saison 3.

Alors, est-ce qu'un premier teaser de Final Fantasy VII Remake Part II sera diffusé, voir son titre officiel révélé ? Le tweet anglais inclut la phrase culte né d'un meme lié à Shinji Hashimoto, « Please be excited », qu'il avait prononcée légèrement différemment lors de l'annonce portage PS4 à l'époque, de quoi nous faire espérer. Aurons-nous des nouvelles de Ever Crisis, toujours attendu cette année ? Comme toujours, wait & see.

