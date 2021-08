Netflix Gaming fait ses débuts avec 2 jeux mobiles Stranger Things

L'incursion de Netflix dans l'univers gaming a officiellement commencé avec deux jeux mobiles gratuits Stranger Things, désormais disponibles pour les abonnés Netflix en Pologne. La phase de test est limitée à seulement deux productions. Pour l'instant, le service n'inclut que Stranger Things: 1984, un beat-em-up 16 bits, et Stranger Things 3, un RPG au style rétro ; titres qui sont par ailleurs disponibles sur d'autres plateformes depuis un certain temps, mais pour une raison quelconque, ils ne sont jouables que via Netflix sur les appareils Android.

Bref, il est bon de voir enfin les plans de l'entreprise en matière de jeux se concrétiser un peu plus. Voici ce que nous dit le tweet de Netflix Geeked :

Parlons Netflix et jeux. Aujourd'hui, les membres polonais peuvent essayer les jeux mobiles Netflix sur Android avec deux jeux, Stranger Things: 1984 et Stranger Things 3. C'est encore très, très tôt et nous avons beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais c'est le premier pas. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre : Pas de publicité ;

Pas d'achats dans l'application ;

Jeux inclus avec votre abonnement Netflix.

Nous vous tiendrons au courant pendant que nous explorons à quoi ressemble le jeu sur Netflix. Restez à l'écoute.

Cependant, bien que la plateforme soit leader en termes de streaming, il faudra bel et bien passer par une application de téléchargement de jeux traditionnel pour pouvoir obtenir le catalogue gaming, ici Google Play.

