TEST Meta Quest 3S : le casque pas cher de Meta est-il un bon choix pour entrer dans la VR ?

Le Meta Quest 3S est la nouvelle version abordable de la gamme Quest de Meta, visant à rendre la réalité mixte plus accessible au grand public. Il a été présenté comme ayant des capacités de réalité mixte similaires à celles du Meta Quest 3, mais à un prix réduit de 329 euros grâce à quelques concessions techniques. Le Quest 3S semble donc être idéal pour les nouveaux venus dans le domaine de la réalité mixte et pour ceux qui cherchent une mise à niveau plus économique par rapport aux précédents modèles, Quest et Quest 2. Avec le Meta Quest 3S, Meta espère élargir l'accès à la VR au plus grand nombre. Voyons ensemble si ce compromis tient ses promesses et si ce concept de VR est une bonne idée. Nous vous en parlons brièvement dans un test en vidéo, un condensé de notre live où nous abordons différentes facettes de cette nouvelle bête.

Le Quest 3S est un Quest 2 qui se prend pour un Quest 3 et, soyons francs, cela fonctionne plutôt bien !

Pour mémoire, voici quelques caractéristiques à retenir de la fiche technique :

Le Meta Quest 3S offre la même expérience de réalité mixte que le Quest 3, avec une résolution et une couleur 4,5 fois supérieures à celles du Quest 2. Le Quest 3S comprend un espacement pour vos lunettes si besoin. Si vous avez besoin de verres correcteurs personnalisés, informez-vous sur les verres correcteurs MR Zenni. Des visuels plus nets, un temps de chargement plus rapide et des performances plus fluides grâce à la puce Snapdragon XR2 Gen 2. Interagissez comme jamais auparavant avec des manettes précises qui agissent comme un prolongement naturel de vos mains. Les capacités améliorées de suivi des mains vous permettent également de vous passer des manettes. Préparez-vous à vivre vos applications préférées de l’intérieur. Le Meta Quest 3S transforme votre réalité pour vous offrir de nouvelles façons de faire tout ce que vous aimez. Cela pourrait vous intéresser. La taille parfaite, les détails que vous aimez Performances Un processeur graphique deux fois plus rapide (par rapport au Quest 2)

8 Go de RAM pour un système plus performant Éléments optiques Résolution haute définition, 1 832 x 1 920 pixels par œil

Lentilles de Fresnel avec trois positions d’ajustement de la distance interaxiale (IAD) Batterie et stockage 2,5 heures de fonctionnement en moyenne avec 4 324 mAH

Deux options de stockage : 128 Go et 256 Go Réalité mixte Une résolution multipliée par 4,5, pour plus de clarté et de couleur (par rapport au Quest 2)

Design et Ergonomie





À cause de l'utilisation de lentilles de Fresnel, le Meta Quest 3S arbore un design proche de celui du Meta Quest 2, mais avec une touche de modernité grâce à des courbes plus affinées. La bête donne une impression de robustesse, et les plastiques sont agréables au toucher. Bonne nouvelle sur ce point : la qualité de fabrication est toujours au rendez-vous et s'inscrit dans la continuité des modèles précédents. À l'avant, les quatre caméras et les deux projecteurs infrarouges lui confèrent une identité visuelle reconnaissable au premier coup d'œil, que nous trouvons plutôt réussie.

La qualité de fabrication est toujours au rendez-vous.

Le bouton d'allumage est maintenant tout rond et se trouve sur le côté gauche. Comme pour le Quest 3, le port USB Type-C est intégré à l'articulation de la branche où est fixé le serre-tête. Le port jack a disparu, ce qui rend impossible l'utilisation d'un casque audio filaire standard. Il faudra passer par le Bluetooth ou utiliser l'USB Type-C pour en brancher un, mais nous y reviendrons plus loin. Le volume se règle via un bouton situé en bas à droite, désormais accompagné d'un nouveau bouton pour activer la vue réelle (passthrough), remplaçant la gestuelle « Tap Tap sur le côté » des modèles précédents. Plutôt que d'introduire ce bouton, que nous jugeons superflu, nous aurions vraiment préféré que le port jack soit conservé. Tant pis.

Côté optique, pas de révolution : les écrans et les lentilles sont identiques à celles du Meta Quest 2. Le système de réglage de l'écart interpupillaire (IPD) reste aussi identique, avec seulement trois positions. Même s'il est logiquement criticable de part le fait qu'il laisse un peu dans le flou les personnes n'ayant pas un écartement proche des trois proposés, en pratique il a quand même largement fait ses preuves depuis 2020. Il est essentiel de comprendre que ce choix technologique a été fait dans le but de minimiser les coûts de production, permettant ainsi de le vendre au prix le plus bas possible.

Conclusion !





Le facecover (interface faciale) ressemble beaucoup à celui du Meta Quest 2, offrant un confort similaire. En revanche, après avoir tiré les leçons des problèmes rencontrés avec la mousse du Meta Quest 2, Meta a désormais opté pour un revêtement de coussin identique à celui du Quest 3. La sangle livrée est la même que celle du Meta Quest 3 mais, bonne nouvelle, il y a une compatibilité totale avec les autres sangles Meta ou de marques tierces déjà existantes et plus confortables. Enfin, les controleurs sont aussi les mêmes que sur le Meta Quest 3 standard. Au final, nous trouvons le look de ce Meta Quest 3S plutôt réussi vu les contraintes d'épaisseur imposées par l'utilisation des lentilles de Fresnels.

Alors, finalement, sympa ou non ? Le Meta Quest 3S a été pensé et créé pour rendre la VR accessible au plus grand nombre, c’est une certitude. Il a également été conçu pour mettre un terme à la vie du Meta Quest 2 et unifier (enfin) les plateformes. Cette nouvelle version vise donc à rendre la réalité virtuelle aussi accessible que possible. Pour y parvenir, Meta a dû faire des compromis, notamment en conservant la technologie optique du Meta Quest 2. Ce choix est judicieux, car le constructeur intègre la puissance du Meta Quest 3 dans le casque précédent afin de proposer un produit à 329,99 €. Vous l’aurez donc compris, le Meta Quest 3S est un Meta Quest 2 survitaminé, de quoi ravir les petites bourses qui attendaient le bon moment pour craquer.

Notation Verdict 17 20