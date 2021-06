Valorant : Riot Games annonce une version Mobile et lâche quelques chiffres du jeu sur PC

Valorant est sorti l'été dernier, et il a déjà séduit de nombreux amateurs de FPS compétitifs exigeants, en empruntant de nombreux codes de gameplay à Counter-Strike, mais en rajoutant des pouvoirs associés aux différents Agents du jeu. Le titre est pour l'instant jouable exclusivement sur PC, mais cela ne va pas durer.

Riot Games a en effet annoncé Valorant Mobile, qui sera une déclinaison pour les appareils nomades de son jeu de tir. Le studio n'entre pas dans les détails, mais il faut s'attendre à une sortie sur iOS et Android avec un gameplay et une interface adaptés pour les écrans tactiles, même si l'idée de jouer à un FPS exigeant avec ses doigts semble saugrenue. Mais finalement, Riot Games ne fait que suivre la tendance, Valorant Mobile fera concurrence à Call of Duty Mobile, PUBG Mobile et le futur Apex Legends Mobile. Le studio s'est d'ailleurs déjà essayé à l'exercice avec League of Legends: Wild Rift, adaptation de son MOBA pour iOS et Android.

L'objectif de Riot Games est évidemment d'attirer un maximum de joueurs sur Valorant et d'élargir la franchise, même si la version PC compte 14 millions de joueurs actifs chaque mois, pas mal même pour un free-to-play. Le studio entre dans les détails et indique que le jeu a comptabilisé un demi-milliard de parties jouées en un an, et la scène eSport se porte également très bien avec le Valorant Champions Tour qui a vu s'opposer Sentinels à Fnatic devant un million de spectateurs en ligne. En France, le Valorant Open Tour France (VALOTF) a attiré 73 300 spectateurs avec une finale commentée par ZeratoR, Lutti, SuriPlay et Kiiper0ne. Anna Donlon, productrice exécutive de Valorant, rajoute :

L'un des objectifs principaux de cette première année était de gagner la confiance et le respect de la communauté de fans de FPS du monde, et de leur prouver que Valorant serait toujours à la hauteur des exigences d'un jeu de tir tactique compétitif. L'accueil et l'amour réservé par la communauté à Valorant et au projet qu'il essaie de porter ont dépassé nos espérances et c'est avec une grande joie que nous nous apprêtons à offrir le même niveau de compétition à encore plus de joueurs à travers le monde.

Valorant est pour le moment uniquement jouable sur ordinateurs en free-to-play

