Valorant : Riot Games dévoile ses plans post-lancement

Après une bêta fermée de quelques semaines, Valorant est sorti en version 1.0 en mai dernier, mais bien évidemment, c'est le début d'une longue aventure pour Riot Games. Le studio a déjà publié plusieurs patchs, dont une version 1.02 introduisant les parties classées avec le mode Compétition. Mais il y a encore du boulot et de la nouveauté à venir sur le long terme, Riot Games parle donc aujourd'hui de ses plans en vidéo :

Les développeurs reviennent d'abord sur les petites améliorations qui ont été faites ces dernières semaines, mais concernant le futur, cela passera par l'Acte 2 de l'Épisode 1, Embrasement. Chaque Acte durera deux mois, et un nouvel Épisode arrivera donc tous les six mois. L'Acte 2 devrait donc arriver au début du mois d'août, mais Riot Games précise que ces durées peuvent changer en fonction des vacances et des fêtes. Avec chaque Acte, un nouvel Agent sera lancé, il y aura donc six nouveaux personnages jouables par an, et ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur le lore de Valorant, bien obscur pour le moment, sans doute au travers de cinématiques animées. Chaque Acte aura également droit à son propre Battle Pass, et les joueurs pourront retrouver de nouvelles skins dans la boutique toutes les unes ou deux semaines. Le studio veut faire de chaque début d'Acte un vrai évènement, avec par exemple des cartes additionnelles ou des changements majeurs, en plus des Agents.

Du côté des modes de jeu, les joueurs de Valorant auront évidemment droit à de la nouveauté en plus des parties rapides, classées et du Spike Rush, un autre mode devrait débarquer avant l'arrivée de l'Épisode 2. D'ailleurs, Riot Games compare ces Épisodes à des Saisons, qui marqueront des évènements majeurs, comme le début d'une compétition eSport ou l'arrivée d'une grosse nouveauté dans le jeu. Enfin, le studio est revenu sur la toxicité in-game, sujet que prennent les développeurs très au sérieux, mais les joueurs qui gâchent les parties sont encore là. Riot Games invite les joueurs à utiliser les outils dans Valorant pour signaler ces comportements afin de rendre le jeu plus accueillant.

Pour rappel, Valorant est disponible uniquement sur PC, en free-to-play.

