Valorant : le FPS de Riot Games annoncé sur consoles !

Riot Games est surtout connu pour développer League of Legends, un MOBA qui rencontre un véritable succès depuis plus de 10 ans. Mais, en 2020, le studio s'est essayé aux jeux de tir compétitifs avec Valorant, un FPS inspiré de Counter-Strike mais avec des personnages dotés de pouvoirs uniques.

Depuis quatre ans, le titre cartonne, mais seuls les joueurs PC peuvent en profiter... pour l'instant. Lors du Summer Game Fest Live 2024, Riot Games a annoncé que Valorant va sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S dans le courant de l'année. Aucune date précise n'a été donnée pour le lancement, mais les joueurs ont rendez-vous à partir du 14 juin prochain pour essayer une bêta gratuite et limitée dans le temps.

Les versions Xbox et PS5 de VALORANT bénéficient chacune de mécaniques taillées sur mesure pour préserver l'exigence de qualité du gameplay hautement compétitif au cœur du jeu, qui reste la priorité absolue de l'éditeur pendant son expansion. Afin de maintenir l'excellente intégrité compétitive qui a fait la réputation de VALORANT, les joueurs et joueuses de PC ne pourront pas rencontrer le public des consoles en match. Cependant, votre collection et progression étant liées à votre compte VALORANT, elles seront conservées d'une plateforme à l'autre entre PC, Xbox Series X|S et PS5. Les joueurs et joueuses sur PC et console bénéficieront en même temps de toutes les nouveautés des patchs comme l'équilibrage, les nouveaux agents, les nouvelles cartes, le contenu premium et les outils ajoutés au jeu.