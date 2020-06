Valorant : les parties classées sont disponibles avec le patch 1.02

Valorant est passé au début du mois en version 1.0, après quelques semaines de bêta fermée. Le titre est donc jouable pour tous les joueurs PC depuis quelques jours, mais il manquait un élément essentiel à tout bon jeu de tir compétitif, les parties classées, attribuer un rang à chaque joueur.

L'attente est désormais terminée, car comme l'avaient annoncé les développeurs récemment, les parties classées ont été introduites dans Valorant avec la mise à jour 1.02. Riot Games précise :

Matchs de placement et groupes arrangés :

Nous croyons vraiment à l'esprit d'équipe dans Valorant, à l'importance de jouer avec ses amis ou de les affronter. C'est pourquoi nous avons rendu plus facile l'association avec des amis pour les matchs de placement, et nous allons continuer à optimiser l'équilibre des parties, qu'importe le nombre d'agents qui constituent les groupes arrangés. C'est un engagement sur le long terme de notre part.

Vous pouvez désormais faire équipe avec vos amis lors des matchs de placement, même avec un sensible écart de niveau... jusqu'à un certain point. Par exemple, si vous êtes un agent d'élite et que votre ami(e) en est encore à l'apprentissage des bases, notre matchmaking du mode Compétition vous empêchera toujours de vous associer avec lui ou elle pour protéger l'intégrité compétitive de la partie et ne pas ruiner l'expérience des autres agents.

Nous continuons aussi de travailler sur la précision du matchmaking afin de vous garantir des adversaires à votre taille, qu'importe le nombre d'amis dans votre groupe arrangé. Vers la fin de la bêta fermée, nous arrivions enfin à une égalité de 50/50 pour la grande majorité des différents niveaux (à l'exception des agents d'élite aux deux rangs les plus élevés).

Nous avons amélioré la recherche d'adversaires pour les agents immortels et radiants, mais nous sommes conscients qu'il reste encore, à ces deux paliers spécifiques, un léger avantage en faveur des équipes de 5 contre les joueurs en solo. Nous étudions différentes stratégies pour résoudre ce problème et nous vous en dirons plus dans le courant de l'année.

Progression dans les rangs :

À l'intérieur de chaque acte de Valorant, qui dure environ deux mois, vous pouvez suivre votre évolution dans les rangs et recevoir le couronnement de votre performance tout au long de l'acte en question. Votre progression sera enregistrée dans les coulisses dès le lancement du mode Compétition au le patch 1.02, et nous ne tarderons pas à vous en donner un compte rendu visible dans votre Historique des parties, et plus tard, à différents endroits du client. Vous retrouverez l'indication de votre performance générale dans l'acte en cours, c'est-à-dire la façon dont vous avez progressé dans les rangs, votre nombre de victoires et celles que vous avez décrochées au rang le plus élevé atteint.