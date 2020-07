Valorant : du changement pour le Guardian et Spike Rush dans le patch 1.03

Riot Games compte évidemment soutenir Valorant pendant de longues années et va publier régulièrement des mises à jour. Après un patch 1.02 introduisant notamment les parties classées, les développeurs lancent la mise à jour 1.03 qui modifie le Guardian, rajoute un orbe dans le mode Spike Rush et autorise le vote à la majorité pour abandonner les parties non classées.

Sans plus attendre, voici le changelog du patch 1.03 de Valorant :

MISES À JOUR DES ARMES Guardian Prix réduit : 2700 >>> 2500

Cadence de tir réduite : 6,5 >>> 4,75

Pénétration augmentée : moyenne >>> élevée

File d'inputs mise à jour : 0,083 >>> 0,1175 Jusqu'à maintenant, le Guardian occupait une place étrange dans l'arsenal. Son prix était proche de celui des meilleurs fusils, mais sa puissance ne rivalisait pas pour autant avec la leur, c'est pourquoi le Guardian était une alternative pas assez puissante pour son prix. Sa cadence de tir le rendait toutefois plus puissant à courte portée que nous le voulions et, bien qu'il soit semi-automatique, sa capacité de pénétration des murs était similaire à celle d'autres fusils.

Nous espérons que ces changements affineront l'identité du Guardian en tant qu'arme polyvalente à longue portée. Sa pénétration des murs et son prix devraient permettre de mieux diversifier les fusils utilisés.

MISES À JOUR DES CARTES Haven Nous avons supprimé les endroits où le spike ne pouvait plus être ramassé une fois tombé à terre. Toutes les cartes Nous avons corrigé plusieurs endroits où les joueurs pouvaient traverser le décor.

Nous avons supprimé d'autres endroits où la Flèche de reconnaissance de Sova pouvait traverser les murs. MISES À JOUR DES MODES Spike Rush Nouvel orbe : Chasseurs jumeaux L'orbe libère deux loups qui poursuivent les deux ennemis qui étaient les plus proches de l'orbe au moment de la capture (ils ne changent pas de cible après être apparus). Les loups accélèrent quand ils repèrent un ennemi et se ruent sur lui quand ils sont suffisamment proches, ce qui le ralentit et le rend myope pendant 4 sec à l'impact. Les loups ont 150 PV et peuvent être blessés. Les loups disparaîtront au bout de 15 sec ou si leur cible se fait tuer.

Split : emplacement des orbes L'orbe au Milieu du côté des défenseurs a été déplacé vers la plateforme du Milieu, afin que les défenseurs soient moins avantagés.

QUALITÉ DE VIE Vote de reddition Le nombre de « oui » pour se rendre en mode Non classé a changé : 100% >> 80%

Le nombre de « oui » pour se rendre en mode Compétition reste le même : 100%

Vous pouvez désormais lancer un vote de reddition à partir de la 5e manche, et non plus de la 8e manche.

Un nouveau bouton permettant de lancer un vote de reddition a été ajouté dans le menu en cours de partie.Les écrans de la collection ont désormais une option pour afficher tous les objets ou seulement les objets possédés (nous ajouterons d'autres options et améliorations lors de futurs patchs). Nous savons qu'il est parfois difficile d'obtenir la reddition de son équipe quand le vote nécessite l'unanimité. Pour le mode Non classé , qui est censé avoir moins d'enjeux que le mode Compétition (il n'y a aucun rang), nous faisons donc des ajustements qui permettront à votre équipe de se rendre avec une majorité de « oui » (80%) et ainsi passer plus rapidement à un affrontement plus équitable. Pour le mode Compétition, la reddition nécessite toujours l'unanimité des voix, car elle a un impact sur votre rang (toutes les manches non jouées sont considérées comme des manches perdues) et nous voulons donc être sûrs que tous les joueurs de l'équipe acceptent cela. Nous avons aussi légèrement réduit le nombre de manches à jouer avant de pouvoir lancer un vote de reddition ; si des joueurs commencent une partie extrêmement mal, ils pourront ainsi mettre fin à leur calvaire plus rapidement.



allié) » ne prenait pas toujours en compte les spikes posés ou désamorcés par les alliés. Les écrans de transition et de démarrage sont désormais au format boîte à lettres.

Correction des problèmes de longueur des textes sur les écrans Passe de combat et Contrat dans certaines langues.

Les joueurs dans une partie personnalisée avec codes de triche activés peuvent désormais sélectionner un autre agent pour la prochaine manche via le menu de triche.

Supprimer un ami de la liste fait toujours apparaître une demande de confirmation.

Appuyer sur Échap tout en tapant dans la fenêtre de chat efface désormais le message.

La disposition des fenêtres de confirmation a été revue pour que l'action principale soit plus large et toujours à gauche. Des couleurs ont été ajoutées à différents endroits : le rouge pour les actions de destruction, par exemple. La position de certains boutons de confirmation et d'annulation a été révisée pour plus de cohérence.

Des corrections mineures ont été apportées aux problèmes visuels concernant Bind avec les processeurs Intel.

Des améliorations de rendu mineures ont été effectuées pour le matériel de dernière génération.

Une fenêtre d'erreur a été ajoutée concernant les plantages au démarrage afin de fournir un lien vers l'article sur la résolution des plantages.Les fenêtres des notes de patch et des paiements se mettront désormais correctement à l'échelle sur les moniteurs 4K. https://support-valorant.riotgames.com/hc/fr/articles/360050789953



Les messages IME dans les fenêtres de paiement fonctionnent désormais correctement (japonais/chinois).

Les joueurs peuvent désormais voir les niveaux des skins individuels dans les collections et la boutique.

Des mises à jour ont été apportées aux effets d'impact censurés pour une meilleure visibilité.

Des silhouettes d'agents ont été ajoutées pour les observateurs.

Les performances de rendu ont été améliorées pour les silhouettes.

Les barres de vie des agents sont désormais visibles pour les observateurs.

Payer une arme à un équipier tout en vous déplaçant n'interrompt plus vos mouvements.

Mode Tournoi des parties personnalisées : Les parties personnalisées peuvent désormais être configurées en mode Tournoi. Cela permet à chaque joueur de la partie de pouvoir mettre le temps en pause sans que les autres triches soient activées. Il permet aussi aux observateurs d'être désignés comme modérateurs, ce qui leur donne accès à des triches supplémentaires qu'ils peuvent utiliser en fonction des besoins. Les observateurs classiques ne peuvent plus utiliser de triches. Nous tenterons d'augmenter le nombre de triches pour les modérateurs dans les patchs à venir.

CORRECTIONS DE BUGS Correction d'un bug de Cypher à cause duquel les pièges placés dans l'embrasure d'une porte ne se déclenchaient pas quand quelqu'un traversait.

à cause duquel les pièges placés dans l'embrasure d'une porte ne se déclenchaient pas quand quelqu'un traversait. Correction d'un problème à cause duquel le chrono dysfonctionnait si le réseau était instable.

Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas sauter des ascendeurs si le saut était lié à la molette de la souris.

Correction de problèmes visuels qui pouvaient survenir lors d'une reconnexion à la partie alors que le personnage était mort.

Correction des annonces de la phase des barrières, qui s'affichaient pour les observateurs dans les parties normales.

Correction de différents problèmes d'interface concernant le tableau des scores visibles par l'observateur.

