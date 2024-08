Valorant lancé par surprise sur PS5 et Xbox Series X et S

Riot Games a frappé fort en 2020 avec Valorant, un jeu de tir à la première personne multijoueur et compétitif. Rapidement, le titre s'est imposé comme une référence du genre, une scène eSportive s'est vite développée, du moins sur ordinateurs. Eh oui, Valorant était jusqu'ici réservé aux PC.

Mais, lors du Summer Game Fest Live 2024 en juin dernier, les développeurs ont annoncé un portage pour consoles de salon. Les phases de tests sont terminées, Riot Games vient de lancer Valorant sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessus. Le FPS est pour rappel free-to-play et jouable sur consoles aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et au Brésil. Riot Games précise que le titre ne bénéficie pas de cross-play entre les joueurs PC et consoles, « afin de maintenir le haut niveau d'intégrité compétitive qui fait la réputation de Valorant », mais les futures mises à jour se feront désormais en simultané sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, les joueurs sur consoles n'auront pas à attendre pour bénéficier de patchs d'équilibrage, de cartes ou d'Agents. Enfin, le gameplay a été optimisé pour les manettes, notamment grâce aux retours des joueurs pendant la bêta fermée. Arnar Gylfason, directeur de production chez Riot Games, commente :

Grâce aux précieux retours des joueuses et joueurs de la bêta limitée, nous sommes convaincus de pouvoir tenir nos promesses de gameplay auprès des utilisateurs sur console. Que ce soit pour caler un tir au millimètre, réussir une action d'équipe coordonnée et sans tache, ou annihiler l'adversaire, nous avons hâte de voir les joueurs et joueuses profiter des mêmes frissons dans Valorant sur console que sur PC.

Vous pouvez retrouver gratuitement Valorant sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store. Les abonnés au Game Pass peuvent accéder automatiquement à tous les Agents et obtenir un bonus d'XP de 20 % dans les Passe de Combat, Passe d'Évènement et Contrat d'Agent actif, tandis que les abonnés au PlayStation Plus ont droit à un Pack de lancement avec deux porte-bonheur, une carte de joueur, un graffiti et 10 Radianite Points.

Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.