Serious Sam: Siberian Mayhem, le stand-alone se lance sur PS5 et Xbox Series X et S en vidéo

En tout début d'année, Croteam dévoilait Serious Sam: Siberian Mayhem, un nouvel opus de sa franchise de jeux de tir développé en collaboration avec Timelock Studio, une équipe de moddeurs. Édité par Devolver Digital, le titre est sorti quelques jours après, mais uniquement sur PC.

Heureusement, les joueurs sur consoles de salon n'ont pas été oubliés. Les studios lancent cette semaine Serious Sam: Siberian Mayhem sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessus. Cet opus nous emmène pour rappel en Russie, et plus précisément en Sibérie, pour explorer cinq niveaux et affronter la Horde de Mental avec un arsenal varié, dont une nouvelle arbalète.

Serious Sam: Siberian Mayhem est disponible dès maintenant sur PS5 et Xbox Series X|S, uniquement au format numérique. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.