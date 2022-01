Serious Sam: Siberian Mayhem, un nouvel épisode stand-alone en Sibérie officialisé, pour une sortie très bientôt

Vous vous souvenez du teasing de Croteam, qui devait révéler un nouveau Serious Sam cette semaine ? Il a tenu ses promesses, et dès le lundi, en officialisant Serious Sam: Siberian Mayhem. Il s'agit tout simplement d'un épisode stand-alone co-développé avec la nouvelle équipe russe de Timelock Studio, formée par d'anciens modders de la communauté, qui reprendra les codes de la franchise en emmenant cette fois Sam Stone en Sibérie.

La première bande-annonce de gameplay témoigne d'une expérience qui ne devrait pas perdre les fans.

Bienvenue dans le monde de Serious Sam: Siberian Mayhem, un chapitre inédit des aventures de Sam Stone plus connu sous le nom de « Serious Sam ». Traversez les vastes steppes de la Russie dans cette quête improbable qui vise à rattraper le général rebelle Brand, qui semble avoir toujours un coup d'avance sur notre héros. La route est longue et il y a tant de choses à voir en chemin !

Co-développé par Timelock Studio et Croteam, Serious Sam: Siberian Mayhem propose une vision approfondie d'un périple bien connu et pourtant plein d'histoires oubliées, d'endroits inédits et de fusillades frénétiques contre les hordes de Mental, bref : tout ce que Sam aime ! Rejoignez le combat, camarade !

BIENVENUE EN SIBÉRIE

… le cœur de la Russie vous attend ! Cette région immense et glaciale se révèle tellement imprévisible, que même les envahisseurs de l'espace se sentent paumés ! Traversez 5 nouveaux niveaux situés dans un monde aussi magnifique que dangereux, depuis les côtes de l'Arctique jusqu'aux forêts désolées, en passant par les villages abandonnés et une ville-fantôme terrifiante. La Sibérie est tellement vaste que vous aurez de nombreuses occasions de faire tout ce que vous aimez : du tourisme et le ménage parmi les hordes d'ennemis.

LE NOMBRE DE LA BÊTE

Il faut un esprit en titane pour survivre à la Sibérie, et Mental le sait parfaitement. De nouveaux ennemis impitoyables et des boss sanguinaires rejoignent la Horde dans « Siberian Mayhem ». Attendez-vous à affronter des créatures improbables, extraordinaires et pour tout dire, terriblement antipathiques.

ACIER TREMPÉ

Il n'y a qu'une chose entre Serious Sam et ses adversaires : son arme. Faites-vous plaisir avec un arsenal mortel, depuis le légendaire AK jusqu'à l'arbalète expérimentale Perun, et ce n'est pas tout ! Si vous souhaitez balayer les hordes ennemies depuis le ciel grâce à des frappes aériennes, ou ne faire qu'un avec des monstres mécaniques de 50 tonnes, tout cela est possible ! De nouveaux gadgets et de nouveaux véhicules n'attendent que vous ! Grâce à eux, vos rêves de destruction vont devenir réalité.

COMME À LA MAISON, MAIS À L'ÉTRANGER

Et quand on croit que le voyage est terminé, que tout a été dit, l'univers vous envoie un petit signe sous forme de coup de coude bien placé. Retrouvez une belle brochette de désaxés et de personnages hauts en couleur, qui aideront Sam dans son voyage pour Tunguska. Terminez des missions secondaires pour découvrir des anecdotes incroyables sur les lieux que vous traversez. Et ouvrez l'œil en chemin : le monde pourrait bien avoir des choses à vous dire, des choses que vous n'êtes pas près d'oublier.

MYSTÉRIEUSE SIBÉRIE

Les terres de Sibérie sont immenses, désolées, et pleines de secrets. Des secrets utiles, débiles, étranges, ou étrangement familiers... un peu tout ça à la fois. Mais parviendrez-vous à tous les retrouver ?