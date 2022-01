Serious Sam: Siberian Mayhem, le stand-alone glacial et explosif lancé en vidéo

Après un rapide teasing, Devolver Digital et Croteam ont dévoilé il y a deux semaines Serious Sam: Siberian Mayhem, nouveau jeu de tir à la première personne développé main dans la main avec les moddeurs de chez Timelock Studio. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour retrouver Sam, le jeu se lance dès aujourd'hui, avec une bande-annonce :

Comme son nom l'indique, Serious Sam: Siberian Mayhem nous emmène cette fois en Russie, au travers de cinq missions qui nous feront découvrir les côtes arctiques, des forêts dévastées, des villages abandonnés et même une ville fantôme. Dans ce stand-alone, les joueurs devront affronter des ennemis et boss inédits de la Horde, avec un équipement varié dont une arbalète expérimentale, des motoneiges et même des mechas.

Serious Sam: Siberian Mayhem est disponible dès maintenant, uniquement sur PC via Steam. Si vous avez déjà Serious Sam 4 dans votre bibliothèque, vous aurez droit à une réduction. Vous pouvez acheter le jeu à 17,99 € (-10 %) chez Gamesplanet.