Trepang2 : le FPS bien bourrin se lance sur PC et s'annonce sur PS5 et Xbox Series X et S

Depuis plusieurs années, les amateurs de jeux de tir à la première personne violents et sanglants attendent la sortie de Trepang2, un titre développé par Trepang Studio et édité par Team17. L'attente est désormais terminée, le FPS bourrin est désormais disponible sur ordinateurs, place à la bande-annonce de lancement :

Trepang2 s'inspire fortement des jeux de tir des années 2000, notamment des F.E.A.R., avec un gameplay nerveux et rapide, des balles qui fusent dans tous les sens et une bande originale Heavy Metal. Les joueurs incarnent ici un supersoldat amélioré qui s'évade d'un complexe gouvernemental et qui va devoir affronter ses anciens tortionnaires à l'aide d'un arsenal varié et de pouvoirs surnaturels. Voici les points clés du jeu :

Action survoltée : plongez dans un monde criblé de balles où règnent la mort et la destruction, et mettez vos compétences martiales à l'épreuve contre des milliers d'agents des forces spéciales, d'adeptes et d'ennemis venus d'ailleurs et bien décidés à faire couler votre sang.

Modes Campagne et Horde explosifs : jouez une campagne palpitante et neutralisez une conspiration surnaturelle, ou affrontez des vagues de forces spéciales implacables pour voir combien de temps vous survivrez.

Améliorez-vous : maîtrisez un arsenal de compétences surnaturelles révolutionnaires comme la distorsion temporelle, l'invisibilité, la vitesse surhumaine et une force incroyable pour dominer vos ennemis.

Combat au corps à corps brutal : pulvérisez vos ennemis en combat rapproché et éviscérez les autres lors de fusillades fulgurantes. Frappez du poing et du pied pour enchaîner des combos qui réduiront les ennemis en poussière.

Trepang2 est donc disponible sur PC, via Steam, mais si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main, bonne nouvelle, le titre arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, « plus tard en 2023 ». Vous pouvez retrouver Trepang2 à 26,99 € (-10 %) sur Gamesplanet.