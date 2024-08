Son and Bone : du gameplay bien gore pour le FPS avec des dinosaures

Il y a une trentaine d'années, les dinosaures étaient à la mode, étonnant pour une espèce disparue il y a 66 millions d'années. Jurassic Park, Turok, Dino Crisis, ces anciennes créatures étaient partout, certaines franchises ont perduré jusqu'à aujourd'hui, d'autres non. Mais TeamKill Media compte bien faire revivre l'esprit de Turok avec un nouveau jeu vidéo, Son and Bone.

Dévoilé en tout début d'année, Son and Bone s'offre enfin une première bande-annonce de gameplay, particulièrement violente et sanglante. Le jeu de tir à la première personne suit pour rappel Sam Judge, un shérif (bel aptonyme) qui traque un bandit local, mais qui se retrouve propulsé dans un monde extraterrestre peuplé de dinosaures et d'autres créatures préhistoriques. Son and Bone proposera un gameplay de FPS à l'ancienne avec des mécaniques modernes, comme des esquives rapides, des doubles sauts et un grappin, des éliminations brutales, des armes variées allant de revolvers aux lance-roquettes (qu'il ne sera pas nécessaire de recharger pour tirer en continu, comme dans tout bon western) et bien évidemment de nombreux dinosaures, dont le T-Rex et les raptors, ces petits futés. En plus de la vidéo ci-dessus, des images sont à retrouver sur la seconde page.

TeamKill Media ne dévoile pas encore de date de sortie, mais affirme que Son and Bone sera « bientôt disponible… très, très bientôt… sérieusement ». Le titre est pour l'instant prévu uniquement sur PlayStation 5, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.