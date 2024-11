2XKO : Jinx fait peau neuve, nous dévoilant son gameplay explosif qui a bien évolué

Cela fait déjà de nombreuses années qu'un jeu de combat dans l'univers de League of Legends est en développement, officialisé à l'été 2019 durant l'EVO par Tom Cannon. Ce n'est qu'en novembre 2021 que ce Project L s'est montré sous une forme ressemblant à ce qu'il est à présent, à savoir 2XKO, proposant des affrontements en 2v2. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Ekko, Darius, Ahri et Jinx avaient été officialisés au roster, surfant alors sur la hype entourant la saison 1 d'Arcane. Trois ans plus tard, Yasuo, Illaoi et dernièrement Braum ont également été confirmés jouables, ce qui est peu par rapport à d'autres productions de ce type, alors que la sortie est prévue pour 2025. Il n'était d'ailleurs plus fait mention de Jinx jusqu'à ces derniers jours, dont le gameplay actualisé par rapport à sa première apparition a donc enfin été montré.

Son kit a bien évolué depuis sa première apparition, de même que son apparence dans une certaine proportion. Il faudra toutefois attendre l'an prochain pour qu'il soit pleinement détaillé par les développeurs.

GÂCHETTE FOLLE Équipée de son arsenal d’armes personnalisées, de pièges et d'explosifs, Jinx sème le chaos partout où elle passe. Elle est parfaite pour maintenir les ennemis à distance et faire pleuvoir la destruction à longue portée.

Nous ne devrions plus entendre parler de 2XKO pour le reste de l'année, alors sachez que le prochain playtest aura lieu au printemps 2025, dans lequel elle sera jouable. Vous pouvez lire les dernières actualités à ce sujet en page suivante, provenant du site officiel. Le jeu est toujours attendu durant cette même année sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

