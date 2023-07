MISE A JOUR Xbox : l'Écran d’Accueil fait peau neuve

Microsoft n'hésite pas à mettre régulièrement à jour le firmware de ses Xbox One et Xbox Series X|S, pour pallier des soucis de sécurité ou tout simplement pour améliorer l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, le constructeur lance une nouvelle version de l'Écran d’Accueil sur ses Xbox.

Comme l'explique Microsoft, ce nouvel Écran d’Accueil prend en compte les retours des joueurs afin d'améliorer la recherche de nouveaux jeux, la connexion avec les autres joueurs et la personnalisation de l'interface. Le constructeur reprend point par point ces nouveautés :

Facilite l’accès à votre bibliothèque, au Microsoft Store, au Xbox Game Pass, à la recherche et aux Paramètres en haut de votre Écran d’Accueil grâce à l’introduction d’un menu d’accès rapide ;

Libère de l’espace pour votre arrière-plan personnalisé en simplifiant la présentation et en plaçant les jeux auxquels vous avez récemment joué ainsi que d’autres contenus et applications vers le bas de l’écran ;

Ajout d’une option permettant de changer l’arrière-plan pour qu’il corresponde au jeu que vous sélectionnez dans la liste des jeux récents ;

Améliore la découverte des jeux en proposant des listes de jeux créées et personnalisées pour vous ;

Permet de personnaliser votre expérience en épinglant vos jeux préférés, des groupes personnalisés et des groupes des paramètres de la Xbox tels que le Quick Resume sur l’Écran d’Accueil ;

Vous aide à trouver ce qui se passe dans votre communauté grâce à la rubrique Mises à jour : amis et communauté ;

Vous indique les applications et contenus multimédias disponibles via Regarder et Écouter et liste les applications de divertissements les plus utilisées.

Les utilisateurs Xbox Insiders ont pu participer à l'élaboration et au peaufinage de ce nouvel Écran d’Accueil, et Microsoft est désormais prêt à le proposer au grand public. La mise à jour est lancée dès aujourd'hui, mais sera déployée petit à petit sur les consoles, il faudra parfois attendre quelques semaines avant de la découvrir sur sa Xbox One ou sa Xbox Series X|S. Si vous avez déjà accès à cette nouveauté, le constructeur vous invite à suivre son guide pour personnaliser cette interface. Et si vous n'avez pas encore la console, la Xbox Series X est vendue 499,99 € sur Amazon.