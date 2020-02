MISE A JOUR Xbox One : menu d'accueil simplifié et nouveauté pour le XGP disponibles avec le patch de février

Si vous suivez l'actualité technique de la Xbox One, vous n'aurez pas vraiment de surprise en découvrant cette semaine le patch du firmware de la console. Les nouveautés proposées au grand public sont en effet celles qui sont passées en phase d'essai chez les Insiders à la fin du mois dernier.

La mise à jour de février 2020 apporte ainsi un nouveau menu d'accueil, une section Mes Jeux et Applications retravaillée, la possibilité d'installer un unique jeu d'un bundle avec le Xbox Game Pass, les images et GIF pour tous dans les conversations, et de nouvelles options pour Mixer, les notifications et la gestion du stockage. Pour les détails complets et officiels, ça se passe ci-dessous.

Un menu d’accueil simplifié

Vous allez pouvoir découvrir une nouvelle interface d’accueil dans cette mise à jour. Les retours de la communauté ont aidé l’équipe à inventer une interface plus réactive, qui permet de garder votre contenu favori à portée de main et ainsi de vous lancer encore plus vite dans une partie de votre jeu préféré. Les onglets qui étaient auparavant en haut de l’écran ont disparu et se sont transformés en rangées accessibles verticalement, où vous retrouverez les rubriques Xbox Game Pass, Mixer, Communauté et le Microsoft Store. Bien sûr, il reste possible d’ajouter ou d’enlever des rangées, pour personnaliser votre menu comme vous l’entendez.

Mise à jour de la section “Mes Jeux et Applications”

Toujours grâce à cette mise à jour, vous pourrez mieux organiser la section « Mes Jeux et Applications ». Il est désormais plus facile de créer des groupes et de les gérer, pour une navigation plus instinctive. Vous remarquerez également l’apparition de bandeaux précisant si l’application installée est une démo ou un essai. Enfin, les paramètres vous permettant d’interagir avec votre collection ont été simplifiés.

Les images et les GIFs apparaissent dans vos conversations

Vous pouvez désormais recevoir des images et des GIFs dans vos conversations avec vos amis Xbox Live sur votre console. Vous pourrez également en recevoir via les demandes d’amis, bien que cela dépende de vos paramètres de confidentialité. Dorénavant, les images envoyées depuis l’application mobile Xbox disponible sur iOS, Android ou depuis l’application Xbox (en Beta) sur Windows 10 seront également visibles sur votre console Xbox One, où vous pourrez même les afficher en plein écran.

Installez individuellement des jeux disponibles en bundle dans le Xbox Game Pass

Prenons l’exemple de Shenmue I & II. Si vous êtes membre Xbox Game Pass, vous pouvez maintenant choisir de télécharger l’un des deux jeux, indépendamment de l’autre. La boite de dialogue vous proposera de choisir entre l’intégralité du bundle ou l’un des éléments compris dans celui-ci.

Choisissez où les notifications apparaissent

Vous pouvez maintenant choisir où vos notifications apparaîtront en allant dans Paramètres -> Préférences -> Notifications, puis en sélectionnant « Position de notification par défaut ». Ceci fera apparaître un menu vous laissant choisir parmi six emplacements sur l’écran, ce qui peut s’avérer pratique si ces notifications ont pris la mauvaise habitude d’apparaître justement à l’endroit le plus gênant pour vous dans vos jeux préférés. Attention, si cette nouvelle option est activée par défaut, certains jeux pourront prendre le contrôle dessus afin de proposer la meilleure expérience possible.

Plus d’améliorations pour Mixer

Encore une fois grâce aux retours de la communauté, regarder Mixer sur Xbox One est plus agréable que jamais. Vous pouvez désormais passer en mode « conversation classique », ce qui permet d’afficher la conversation dans un espace dédié situé à côté de la vidéo. De plus, vous pouvez aussi définir manuellement la résolution dans laquelle vous souhaitez regarder votre contenu. Enfin, il est possible de voir plus d’informations sur les streamers et les streameuses que vous suivez, vous pouvez regarder leurs vidéos disponibles à la demande et héberger leur chaîne sur la vôtre : de quoi rester informés du nouveau contenu ajouté et les encourager du mieux que vous pouvez.

Plus de manières de gérer le stockage

Auparavant, votre Xbox One vous proposait déjà des solutions lorsque vous veniez à manquer de place sur un disque dur, en suggérant des suppressions et en mettant en avant les jeux ou applications qui prenaient le plus de place. Avec la mise à jour de février, les utilisateurs et utilisatrices disposant d’un disque dur externe peuvent déplacer ce contenu d’un disque dur à l’autre. Vous aurez donc le choix de transférer ou de supprimer ces éléments pour faire de la place sur vos disques.