MISE À JOUR Xbox One : nouveau menu principal, du neuf pour le XGP et Mixer et plus prévus pour février

La Xbox One a beau avoir fêté ses six ans en fin d'année dernière, Microsoft est toujours en train de modifier ses fonctionnalités pour améliorer l'expérience des joueurs.

Le patch de février va encore apporter des changements significatifs, qui sont à présent à l'essai chez les Insiders avant d'être déployés pour le grand public dans quelques jours. Déjà, la Xbox One va encore avoir droit à un nouveau menu : décrit comme plus simple et plus accessible, il affiche maintenant des lignes dédiées pour le Xbox Game Pass, Mixer, le Microsoft Store et Communauté Xbox, avec la possibilité d'en ajouter ou d'en enlever pour s'adapter à notre utilisation.

Les onglets Jeux et Applications bénéficient également d'un coup de jeune, avec des séparations en différents groupes, des repères visuels pour les versions d'essai ou les démos et des interactions simplifiées. La fonction de messagerie du Xbox Live est de son côté enfin compatible avec les images et les GIF, en fonction de nos Filtres de Texte, pour enfin voir les visuels envoyés depuis les mobiles ou les PC.

Du côté du Xbox Game Pass, les jeux peuvent être individuellement installés même s'ils sont vendus dans des bundles. Il est désormais possible de choisir sa position géographique pour les Notifications afin de recevoir des alertes personnalisées, et celle-ci peut être différente de la région choisie pour notre système. Sinon, de nouvelles options graphiques sont disponibles sur Mixer, pour afficher un chat différent, modifier manuellement la résolution du flux vidéo ou accéder à davantage d'informations sur le streameur, et des options de stockage donnent désormais un accès direct au disque dur externe pour déplacer ou supprimer certains éléments avant d'arriver à court d'espace. Tout cela est donc accessible maintenant pour les Insiders, et dans le courant du mois de juillet pour le grand public.