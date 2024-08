Atlas Fallen fait peau neuve avec sa mise à jour Reign of Sand, une seconde chance pour l'Action-RPG de Deck13

Page 1 : Bande-annonce de lancement d'Atlas Fallen: Reign of Sand et présentation des nouveautés

En début d'année, lors de l'annonce du changement de nom de Focus Entertainment en PulluP Entertainment, dont le nom reste toujours utilisé partout jusqu'aux communiqués de presse... en dehors de son site et des marchés financiers, nous avions appris qu'une version améliorée d'Atlas Fallen verrait le jour au cours de cette année fiscale. Près d'un an suite à sa sortie sur PS5, Xbox Series X|S et PC, c'est donc ce 6 août 2024 que Deck13 a déployé sa mise à jour entièrement gratuite Reign of Sand, pesant 4,613 Go dans sa version pour la console de Sony. Notez qu'il faut également installer une clé d'activation pesant 1,45 Mo, située dans la section des contenus téléchargeables, allez savoir pourquoi. L'Action-RPG n'était clairement pas dénué de défauts, lui ayant valu des évaluations pas particulièrement flatteuses. Pour l'avoir platiné à l'époque, il nous avait déçu sur bien des points. Forcément, nous ne pouvons qu'être curieux des améliorations qui lui ont été apportées faisant suite aux retours de la communauté et qui sont en partie mises en avant dans sa nouvelle bande-annonce de lancement.

Premièrement, notez qu'une fois mis à jour, les anciennes sauvegardes sont désignées comme obsolètes, mais peuvent être importées dans Atlas Fallen: Reign of Sand, avec comme précision le fait que certains éléments peuvent avoir été réinitialisés. Évidemment, c'est à sens unique. Et effectivement, en chargeant notre partie dans la dernière zone, tout y a reset... Bon, compte tenu des modifications listées ci-dessous, les joueurs souhaitant s'y replonger vont dans tous les cas se lancer dans une partie New Game+, mais cela reste dommage. Si nous comprenons bien, Austin Lee Matthews s'est donc fait remplacer par Ben Starr, à voir ce qu'il en est du reste du casting.

Le studio nous promet également « de nouvelles armures, options de personnalisation, des améliorations graphiques, d'interface, de sons, ainsi que de nombreux autres correctifs et améliorations ». Nous croisons les doigts pour qu'un certain collectible puisse désormais être obtenu sans avoir à tout recommencer s'il n'est pas récupéré avant un passage bien précis de l'intrigue... Vous pouvez retrouver quelques visuels inédits en page suivante, ainsi que des vidéos détaillant certains éléments évoqués.

Nouvelle Zone : Source - Explorez des portails mystérieux menant à Source, un royaume divin rempli de nouveaux défis où vous libérerez la puissance de nouvelles capacités bestiales.

Le directeur général délégué de PulluP Entertainment, Ahmed Boukhelifa, a déclaré la chose suivante au sujet de cette mise à jour :

Reign of Sand reflète notre dévouement à proposer une expérience dynamique et captivante pour tous les joueurs. Cette mise à jour gratuite est un témoignage de notre engagement. Elle apportera un contenu conséquent et de nombreuses nouveautés que la communauté, mais aussi tous les autres joueurs, appréciera.

Le directeur créatif d'Atlas Fallen, Jan Klose, a ajouté :

Nous avons écouté les retours et apporté une série d'améliorations qui, nous l'espérons, rendront le jeu encore plus agréable pour les joueurs.

Enfin, le Chief Creative Officer Dessil Basmadjian de chez Focus Entertainment a indiqué :

Nous écoutons constamment notre communauté et notre premier objectif était de répondre aux retours des joueurs, souvent exprimés dans les forums et les reviews en ligne. La mise à jour gratuite Reign of Sand offre une expérience enrichie, apportant des améliorations à tous les aspects du jeu.

Restez à l'écoute, car nous vous proposerons prochainement notre avis sur cette version améliorée, une fois que nous aurons fait le tour des nouveautés. Le jeu fait donc peau neuve, espérons que ce soit pour le mieux. Vous pouvez temporairement vous procurer Atlas Fallen: Reign of Sand au prix de 17,99 € chez Gamesplanet.