Crusader Kings III se lance sur PS5 et Xbox Series X et S en vidéo

Crusader Kings III n'est déjà plus tout jeune, il est sorti à l'origine en septembre 2020 sur ordinateurs. Le jeu de gestion de Paradox Interactive compte plus de deux millions de joueurs, et il a accueilli une extension majeure en début d'année, mais les possesseurs de consoles de dernière génération peuvent désormais découvrir le titre.

Eh oui, après des mois d'attente, c'est cette semaine que sort Crusader Kings III sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les développeurs rappellent qu'ils ont évidemment adapté l'interface et les commandes aux manettes et aux grands écrans, pour se déplacer plus facilement dans les menus notamment. Le studio promet également des temps de chargement réduits grâce à la puissance des consoles, avec notamment la possibilité d'alterner entre le jeu et une application comme YouTube sur Xbox Series X|S, idéal pour suivre des tutoriels. Sur PS5, les joueurs peuvent bénéficier de fonctionnalités liées à la DualSense, dont des gâchettes plus difficiles à activer si leur personnage est stressé. L'aide en ligne propose à la console de Sony est quant à elle là pour aider les néophytes à progresser dans le jeu.

Crusader Kings III est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 49,99 € sur Amazon.