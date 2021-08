GC2021 : Crusader Kings III, une Console Edition confirmée sur PS5 et Xbox Series X et S

De par le rythme et leur jouabilité, les jeux de stratégie restent souvent cantonnés aux PC pour être explorés avec un clavier et une souris. De plus en plus de licences arrivent tout de même sur consoles de salon avec un gameplay remanié, et ce sera bientôt le cas de Crusader Kings, avec son dernier volet.

Crusader Kings III: Console Edition vient en effet d'être confirmé sur PS5 et Xbox Series X|S, avec des mécaniques de jeu adaptées à la manette qui seront présentées plus tard. Ces versions next-gen tireront parti des possibilités des consoles de dernière génération, comme les temps de chargement réduits ou encore les sensations de la DualSense sur PlayStation 5.

Paradox Interactive explique avoir pris la décision de porter cette itération en raison de la popularité de ce volet sur ordinateurs personnels (plus d'un million d'exemplaires vendus, rappelons-le) et de la bonne réception de Stellaris: Console Edition. Crusader Kings III: Console Edition n'a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible dans le Xbox Game Pass pour Console dès son lancement. L'édition PC est elle disponible à partir de 52,25 € sur Amazon.fr.