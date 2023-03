Paradox Interactive : Mechabellum, Life by You, extensions pour Crusader Kings III et Surviving the Afermarth... les autres annonces du Show 2023

Les aficionados du catalogue de Paradox Interactive étaient au rendez-vous pour l'Announcement Show 2023, qui a permis de découvrir plusieurs productions inédites et DLC. Nous vous avons déjà rapporté les révélations de Cities: Skyline II et The Lamplighters League, et voilà ce que l'éditeur suédois a introduit d'autre.

Paradox Arc, son antenne dédiée aux plus petits budgets, a ainsi révélé Knights of Pen and Paper 3, troisième volet de la jeune série de RPG rétros au tour par tour de Kyy Games, à venir dès ce 7 mars.

Ce même Paradox Arc a dévoilé The Wolf Wars, une extension nous faisant vivre la guerre des loups de la décennie passée d'Across The Obelisk, jeu d'action tactique de Dreamsite Games, qui sera disponible le 30 mars.

Le label a enfin présenté Mechabellum, un auto battler en PvP avec des mechas signé Game River, qui sortira le 11 mai.

Retournons du côté des extensions, mais pour les jeux de l'écurie principale de Paradox Interactive. Surviving the Aftermath aura droit à un DLC appelé Rebirth, nous demandant de ramener végétation et humanité sur Terre. Il arrivera ce 16 mars.

Pendant longtemps, vous avez lutté pour survivre à l’apocalypse sur la planète Terre. Aujourd'hui, grâce à vos connaissances, vos compétences et votre leadership, vous pouvez enfin envisager un nouveau chapitre pour l’humanité. « Rebirth » est votre mantra, votre objectif, le rêve qui vous fera surmonter d’anciens et de nouveaux défis, pour vos survivants et toute l'humanité. Les fonctionnalités principales de « Rebirth » comprennent : Fléau : de la menace aux ressources Après des décennies d'exposition à la pollution radioactive, une nouvelle infestation que l’on nomme Fléau est apparue. Des champignons mutants ont commencé à infecter les animaux, les rendant agressifs et dangereux. Cette infection s'est répandue dans la zone stérile et menace de tout envahir. Vous devez trouver un remède au Fléau pour vous défendre contre lui. Rassemblez des échantillons de Fléau, étudiez-les dans un nouveau bâtiment de recherche et faites des découvertes pour débloquer de nouveaux bâtiments, ressources et améliorations. D’une zone stérile à de verts pâturages Transformons cette terre stérile en un sol fertile ! Avec le Terraformeur, vous pourrez accueillir de nouvelles vies : plus vous terraformez, plus votre carte devient verte et luxuriante de végétation et d'animaux. Faites attention aux zones de Fléau que vous allez terraformer, car des monstres de Fléau y apparaîtront et attaqueront vos survivants. De nouveaux bâtiments et de nouvelles améliorations « Rebirth » ajoute trois nouveaux bâtiments, trois améliorations de bâtiments, ainsi qu'un tout nouveau laboratoire de Fléau à plusieurs étapes avec son arbre de recherche. Un poste de purification vous permettra d'éliminer les petits dépôts de pollution et il peut être transformé en poste d'extermination pour éliminer les nids, les ruches et les repaires du Fléau. Le Terraformeur de base transforme la terre en sol terraformé et peut être amélioré en Terraformeur avancé. L'éco-station devient la station des matières dangereuses : les survivants peuvent y nettoyer les noyaux de Fléau et arrêter les attaques des créatures. Bien qu'il ne s'agisse pas de nouveaux bâtiments, les postes de garde ont fait l'objet d'améliorations significatives et seront désormais plus importants que jamais pour défendre votre colonie.

Le jeu de stratégie Europa Universalis IV aura lui droit à une extension baptisée Domination, avec des missions inédites pour tous les empires, apportant encore plus de profondeur et de contenu à tous les niveaux de l'expérience.

Axé sur les grands empires du début de la modernité, Domination propose de nouveaux arbres de missions, de nouvelles réformes gouvernementales, une nouvelle gestion des successions et de nouveaux événements pour plusieurs des grandes puissances du jeu. Ces nations de départ populaires bénéficient désormais d'une nouvelle vie et d'un nouvel équilibre, avec une plus grande profondeur historique, des récompenses plus ambitieuses et des arbres de missions ramifiés afin que les choix des joueurs puissent avoir un impact spectaculaire sur le cours de l'histoire. Europa Universalis IV: Domination comprend de nouveaux arbres de missions nationaux et des fonctionnalités pour : L'Empire ottoman : Un arbre de conquête révisé avec de nouvelles récompenses pour propulser la domination ottomane, y compris une expansion par le nouveau système Eyalet, et de nouvelles branches pour les actions économiques, religieuses et culturelles.

La Chine : Différents arbres de missions pour les Han Ming et les empires envahisseurs comme les Qing. Choisissez entre l'expansion et la Perfection intérieure, et contrez le pouvoir des Eunuques pour construire un empire plus stable.

Le Japon : Unifiez le Japon en composant avec le pouvoir du Shogun et les Daimyos indépendants. Choisissez d'ouvrir votre pays à l'influence étrangère ou de le garder isolé, tout en empruntant différentes voies d'expansion et de réforme.

La Russie : Libérez votre pays du joug des Tatares, et transformez-le en un grand empire. Choisissez la voie des réformes de Pierre le Grand pour moderniser l'État. Votre arbre de missions ainsi que vos mécanismes changeront et évolueront au fil du jeu. Utilisez la puissance des Cosaques et des Streltsy pour étendre votre empire vers l’est et vers l’ouest.

L'Espagne et le Portugal : L'Espagne peut se former à partir de n'importe quel État ibérique, et on trouve des arbres de missions étendus pour les relations entre Castille et Aragon, des choix pour la Contre-Réforme et des décisions concernant l'armée et la marine.

La France : Combattez la fin de la guerre de Cent Ans, centralisez la France en une monarchie absolue tout en gérant les guerres de religion, étendez-vous vers l'Italie et le Saint Empire romain germanique, et menez la Révolution avec un arbre de missions étendu.

La Grande-Bretagne : Des parcours distincts pour l'Angleterre angevine, la Grande-Bretagne anglaise et la Grande-Bretagne écossaise, ainsi que des missions liées à l'expansion impériale et aux modifications des catastrophes historiques : la guerre des Deux-Roses et la guerre civile anglaise.

Les nations mineures : Changements des missions pour les Pays-Bas, la Prusse et l'Autriche (en voie de former l'Allemagne), ainsi que la Corée. Domination comprend également : Nouveaux détails historiques : Ajout de réformes gouvernementales et de privilèges de succession pour de nombreuses grandes nations. Par exemple, les Ottomans obtiennent une douzaine de nouvelles réformes, et la Russie une douzaine de nouveaux privilèges pour ses nobles (ou « boyards ») et ses bourgeois.

Nouvelles unités spéciales : Trois nouveaux types d'unités spéciales terrestres : les « Samouraïs » pour le Japon, les « Tercios » pour l'Espagne et les « Mousquetaires » pour la France ; et une nouvelle fonctionnalité pour les unités spéciales navales, avec 6 unités spéciales pour le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Corée, les Pays-Bas, ainsi que Gênes et Venise.

Nouvel art : 32 nouvelles illustrations d'unités pour quatre cultures occidentales et quatre cultures orientales.

Nouvelle musique : Trois nouvelles chansons d'inspiration française, trois nouvelles chansons d'inspiration turque et trois nouvelles chansons d'inspiration chinoise.

Le jeu de stratégie spatial Stellaris bénéficiera lui d'un First Contact Story Pack ce 14 mars, ajoutant de nouvelles origines et missions, des options d'interaction pré-PRL et une technologie d'occultation.

Vous n'êtes pas seul ! La galaxie est vaste et remplie de merveilles, mais elle est aussi truffée d'empires extraterrestres que vous allez croiser, que vous soyez prêt ou non. First Contact propose un ensemble de nouvelles origines et de nouvelles mécaniques qui offrent aux joueurs la possibilité de raconter les récits des premières rencontres de leurs civilisations avec des visiteurs venus des étoiles... des visiteurs qui ne viennent peut-être pas en paix ! Les fonctionnalités de First Contact comprennent* : DE NOUVELLES ORIGINES Chaînes brisées : Vous n'avez pas conquis les étoiles ; vous avez été entraîné dans les étoiles en tant que prisonnier des extraterrestres ! Aujourd'hui, vous et d’autres captifs avez pris le contrôle du vaisseau et vous vous êtes unis pour survivre et prospérer en tant que nouvelle communauté hétérogène. Saurez-vous vous élever à partir de votre humble origine... et vos anciens ravisseurs s’en rendront-ils compte ? Retour de bâton : Personne ne se doutait que votre monde était surveillé de près par des intelligences supérieures... jusqu'à ce qu'elles vous envahissent. Mais vous n’êtes pas du genre à vous rendre facilement ! Votre civilisation a repoussé un envahisseur à la conquête de l'espace et, grâce à l’accès à leur technologie avancée, vous serez bientôt en mesure de découvrir tout ce qui se trouve au-delà des étoiles ! Peur du noir : En explorant votre système d'origine, vous avez toujours soupçonné que vous n'étiez pas seul dans la galaxie... surtout lorsqu'une de vos planètes a soudainement subi un " incident " il y a quelque temps. Une très grande faction de votre propre peuple prêche depuis longtemps de ne pas tenter le sort dans les sombres abysses de l'inconnu. Quelle voie choisirez-vous lorsque vous aurez besoin d'espace pour croître ? NOUVELLES OPTIONS D’INTERACTION PRÉ-PRL Quel sera votre rôle lorsqu’un nouveau membre de la communauté galactique racontera son histoire d'origine ? De nouveaux mécanismes permettent un éventail plus large d'interactions avec les civilisations pré-PRL, en fonction de leur niveau de technologie et de leur conscience de votre présence. Votre arrivée sera-t-elle célébrée ou provoquera-t-elle une panique générale ? TECHNOLOGIE D'OCCULTATION Personne n'avait vu venir cette fonctionnalité ! Équipez vos vaisseaux de dispositifs d'occultation pour effectuer des repérages en secret ou prendre un ennemi au dépourvu ; surveillez subtilement vos voisins pré-PRL grâce à des postes d'observation occultés. Assurez-vous simplement que vos propres scanners et vos renseignements sont robustes... on ne sait jamais quel voisin peut être tapi dans l'ombre !

Sinon, c'est Crusader Kings III qui aura droit à son extension majeure, Tours and Tournament, qui nous proposera de monter notre équipe pour partir en tournée et participer à des tournois.

La vie est une série d'aventures chevaleresques, pourquoi ne profiteriez-vous pas de la vôtre, souverain ? Créez votre propre histoire épique avec l'extension majeure, Crusader Kings III: Tours & Tournaments. Laissez-vous émerveiller par les panoramas et les événements qui vous attendent, qu'il s'agisse d’affrontements dans l'aire de joute ou d'aventures dans les contrées sauvages périlleuses avec votre entourage royal. Laissez l'envie de voyager de votre souverain prendre le dessus lors d’une tournée monumentale, et allez à la rencontre de vos sujets dans un royaume qui peut être dangereux et très divertissant. Faites vos preuves dans l'une des nombreuses disciplines des tournois galants, à l'étranger ou à domicile, ou profitez des festivités pour assassiner un rival belliqueux. Soyez l'hôte de nouvelles grandes activités, qu'il s'agisse de mariages majestueux ou de parties de chasse de fauconnerie. Mais attention ! De nombreuses célébrations sont l’occasion idéale pour mettre à exécution les complots contre les ennemis... ou la famille. Soyez l'hôte de nouvelles grandes activités, qu'il s'agisse de mariages majestueux ou de parties de chasse de fauconnerie palpitantes. Mais attention ! De nombreuses célébrations sont l’occasion idéale pour mettre à exécution les complots contre les ennemis... ou la famille. Crusader Kings III: Tours & Tournaments présente un nouveau monde médiéval vaillant, plein d'épreuves et de tribulations, d'exploits, d'aventures et de récits captivants. Préparez-vous à partir à l'aventure Vos pieds vagabonds vous mèneront par monts et par vaux. Découvrez votre royaume dans ses moindres détails grâce à votre tournée épique personnalisée. Choisissez minutieusement votre entourage et personnalisez votre trajet avec précaution. Le chemin à parcourir sera peut-être long, mais rempli de personnages hauts en couleur et d'événements déterminants.

Rendez visite à vos vassaux et interagissez avec eux. Inspectez leurs possessions et découvrez comment vivent vos sujets dans les lieux les plus reculés de votre royaume.

Manifestez votre bienveillance et accordez des cadeaux et des récompenses. Ou encore, amenez une horde de collecteurs d'impôts et obtenez enfin votre dû de ces vassaux commodément éloignés. Une nouvelle forme de tournoi Pour les guerriers en devenir ou les nobles en quête de prestige, le tournoi est l'endroit idéal pour montrer sa valeur. Saurez-vous vous imposer lors des myriades de nouveaux tournois, cérémonies et épreuves chevaleresques de la joute ? Participez à des compétitions pour gagner des prix extraordinaires et acquérir une expérience précieuse dans de nouvelles compétences.

Organisez un magnifique tournoi dans toute sa splendeur avec une panoplie de festivités. Préparez-vous bien en rendant visite au forgeron ou en puisant votre courage dans l’alcool de la taverne du coin.

Subjuguez votre adversaire avec des intentions, puis défoncez-lui le crâne ou gagnez le cœur de vos dulcinées avec vos excellentes compétences de joute. Grandes activités, honneurs chevaleresques et nouveaux éléments artistiques La vie médiévale ne serait pas la même sans mariages élaborés et sans chevaliers. Avec Crusader Kings III: Tours & Tournaments, tout est encore plus impressionnant ! Gagnez un avantage diplomatique en coulisses en organisant un grand mariage. Négociez des pactes prénuptiaux bénéfiques, faites plaisir aux vassaux de votre cour et gagnez des faveurs lors de ces nouvelles cérémonies complexes.

Accordez des honneurs à vos chevaliers, permettant à vos nobles guerriers de se spécialiser, que ce soit en politique ou sur le champ de bataille. Formez-les, envoyez-les à des tournois ou à des guerres pour qu’ils puissent acquérir encore plus d'expérience.

Admirez l’art des personnages, digne d'un musée, qui présente en détail l'évolution des armures et les changements éblouissants des vêtements médiévaux occidentaux, du début à la fin du Moyen Âge.

Enfin, Paradox Tectonic a révélé Life by You, un jeu de simulation social mené par Rod Humble, vétéran de l'industrie ayant travaillé sur Les Sims et Second Life, qui aura droit à une présentation plus poussée le 20 mars.

Malgré ces rares révélations, Paradox Interactive va donc grandement capitaliser sur son catalogue actuel dans les mois à venir, pour le plus grand plaisir des fans de ces différents titres.