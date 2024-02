Life by You : encore une mauvaise nouvelle pour l'ambitieux concurrent des Sims

Paradox Interactive et son studio Paradox Tectonic développent depuis un moment déjà Life by You, un jeu de simulation de vie particulièrement ambitieux qui compte bien faire de l'ombre aux Sims d'EA Games et Maxis, encore faut-il qu'il sorte un jour. Un temps attendu en septembre 2023, il a déjà été repoussé au début du mois de mars prochain, mais finalement, il faudra encore attendre un peu.

Un mois avant le lancement, Paradox Tectonic annonce que la date de sortie de Life by You est encore repoussée au 4 juin 2024. Les développeurs vont profiter de ces trois mois supplémentaires pour améliorer les visuels des personnages humains et le gameplay. Suite à ce report, les joueurs qui ont précommandé le titre sur l'Epic Games Store vont automatiquement être remboursés, il est possible d'ajouter Life by You à sa liste de souhaits sur l'EGS et Steam, mais les précommandes sont pour l'instant closes.

Life by You est pour rappel un jeu de simulation qui permettra aux joueurs de construire leurs maisons, gérer leurs ménages et créer des histoires de vie, avec une caméra à la troisième personne classique, mais également une vue immersive à la première personne. Un titre qui va sans doute séduire les fans des Sims lors de son lancement en Early Access le 4 juin prochain. Si vous préférez la franchise de Maxis, de nombreuses extensions sont disponibles pour Les Sims 4 sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.