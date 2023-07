Life by You : le jeu de simulation de vie qui veut concurrencer Les Sims voit sa date de sortie reportée

En attendant que Maxis et Electronic Arts concrétisent leurs envies de suite des Sims avec le Projet René, pourquoi ne pas se laisser tenter par la concurrence ? Paradox Interactive et son nouveau studio Paradox Tectonic vont en tout cas essayer de se faire une place sur le créneau de la simulation de vie avec Life by You, annoncé plus tôt cette année.

Monde ouvert, foyers et histoires de vie personnalisables, conversations en langage réel, possibilité d'utiliser une caméra à la troisième personnel, outils de création variés... Les promesses sont nombreuses, mais l'une d'entre elles vient de prendre du plomb dans l'aile. La date de sortie en Accès Anticipé du 12 septembre 2023 ne sera en effet pas tenue, loin de là : l'Early Access est repoussé au 5 mars 2024. Aïe. Les développeurs ont déclaré vouloir s'accorder plus de temps pour améliorer les visuels et l'interface utilisateur, soit une bonne partie de l'expérience.



Ce temps supplémentaire donne au studio de développement, Paradox Tectonic, la possibilité d'améliorer les visuels du jeu ainsi que l'interface utilisateur. Ces améliorations n'affecteront pas uniquement le style général du jeu, mais permettront également de créer une meilleure expérience pour les joueurs et de peaufiner les outils de modding qui seront fournis aux joueurs pour explorer et créer. La communauté des joueurs et leurs retours sont au cœur de Life by You et des améliorations qui seront intégrées au lancement de l'accès anticipé du jeu.

Toutes les précommandes sur l'Epic Games Store ont d'ailleurs été annulées au passage, mais vous pouvez de nouveau pré-acheter votre exemplaire au prix de 39,99 €, toutes les réservations devant être récompensées par l'offre de l'ensemble The Life Begins comprenant les packs Jumpstart Fashion, Vehicle: Vintage Scooter et Walls to Floors Decor, et désormais aussi le pack Nightclub Vice en supplément. Life by You sera jouable à la gamescom 2023 le mois prochain.