inZOI : oubliez Life by You, le prochain Sims-like, c'est lui

Les fans de la franchise Les Sims attendent le cinquième opus avec impatience, mais d'autres studios s'essayent au simulateur de vie... avec plus ou moins de succès. Paradox Interactive nous a fait miroiter pendant des mois avec Life by You, un titre très prometteur qui a été annulé il y a quelques semaines. Mais voilà que Krafton met enfin en avant inZOI en lançant sa page Steam.

Les amateurs du genre peuvent donc rajouter inZOI à leur liste de souhaits et découvrir un tas d'images, également à admirer sur la seconde page. Le titre de Krafton s'inspire évidemment des Sims de Maxis, avec la possibilité de trouver un travail, de créer des relations au travers d'un tas d'interactions et de vivre librement. Développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, inZOI proposera des graphismes réalistes, de nombreuses options de personnalisation, ainsi que de la construction et décoration de maison. Il faudra quand même un gros PC pour profiter du jeu, qui demande un processeur Intel i5 10400 et une RTX 2060 au minimum.

Ce nouveau simulateur de vie n'a pas encore de date de sortie, mais Krafton présentera inZOI à la gamescom 2024 dans les prochains jours. L'occasion de lancer dans la foulée la version en Early Access ? En attendant, vous pouvez retrouver les contenus additionnels des Sims 4 sur Amazon, Cdiscount et Fnac.