Life by You : une ultime mauvaise nouvelle pour le Sims-like réaliste

L'éditeur Paradox Interactive avait créé l'équipe de développement Paradox Tectonic pour créer Life by You, un jeu de simulation de vie fortement inspiré par Les Sims, mais avec une approche plus réaliste. Un titre annoncé en début d'année 2023 et qui n'a cessé d'être repoussé. Aux dernières nouvelles, il devait sortir au début du mois de juin.

Aujourd'hui, Paradox Interactive redonne des nouvelles de Life by You, mais elles ne sont pas bonnes du tout. Mattias Lilja, vice-président de la direction générale de Paradox Interactive, a pris la parole sur le forum de l'éditeur pour annoncer que Life by You est annulé. Voici le communiqué expliquant les raisons de cette annulation :

Salut tout le monde,

Malheureusement, nous avons décidé d’annuler la sortie de notre simulation de vie tant attendue, Life by You. Il s’agit d’une décision incroyablement difficile à prendre et constitue un échec évident de la part de Paradox à répondre à nos propres attentes et à celles de la communauté. Nous sommes conscients que cela soulève de grandes questions ; ici, nous espérons faire au moins un peu de lumière sur les raisons pour lesquelles nous avons choisi d'annuler, plutôt que de retarder, comme nous l'avons communiqué plus tôt.

Life by You est en préparation depuis longtemps et nous sommes très enthousiasmés par la promesse et le potentiel de ce jeu. Nous avons toujours espéré qu’il serait capable de laisser une marque dans ce genre passionnant et nouveau pour nous. C’est pourquoi nous avons choisi de le retarder deux fois, pour donner au studio et au jeu une chance de réaliser le potentiel que nous avons vu. Pour chaque retard que nous avons pris, nous avons constaté des améliorations progressives, ce qui, avec le recul, nous amené à nous concentrer sur les détails plutôt que sur l'ensemble du tableau.

Il y a quelques semaines, nous avons décidé de retarder la sortie d'un accès anticipé afin de réévaluer Life by You, car nous estimions toujours que le jeu péchait dans certains domaines clés. Même si une prolongation de délai était une option, une fois que nous avons pris cette pause pour avoir une vision plus large du jeu, il nous est devenu clair que le chemin menant à une sortie dans laquelle nous avions confiance était beaucoup trop long et incertain. Cela ne veut pas dire que le jeu n’a montré aucune qualité prometteuse ; Life by You avait un certain nombre de points forts et le travail acharné d'une équipe dévouée qui s'est employée à les réaliser. Cependant, lorsque nous arrivons à un point où nous pensons que davantage de temps ne nous rapprochera pas suffisamment d’une version qui nous satisferait, alors nous pensons qu’il est préférable d’arrêter. C’est évidemment difficile et décevant pour tous ceux qui ont consacré leur temps et leur enthousiasme à ce projet, surtout lorsque notre décision arrive si tard dans le processus.

En fin de compte, notre travail consiste à sortir des jeux amusants, intéressants et stimulants pour nos joueurs, et chacune de nos décisions doit être prise dans cet objectif à l'esprit. Lorsque nous y parvenons, nous gagnons notre salaire. Alors, comment pouvons-nous nous assurer de ne plus nous retrouver ici ? Honnêtement, il n’y a aucune réelle garantie. Les jeux sont difficiles à réussir, et nous commettrons certainement des erreurs qui, au fur et à mesure que ces choses se déroulent, deviennent toujours douloureusement apparentes avec le recul, mais ne devraient quand même pas atteindre ce genre d’ampleur. Nous devons examiner longuement et attentivement ce qui nous a conduits ici et voir quels changements nous devons apporter pour devenir meilleurs. En fin de compte, notre mission reste la même et nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour y parvenir.