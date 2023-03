Life by You : trailer, gameplay, date de sortie et détails pour le jeu de simulation de vie de Paradox qui veut concurrencer Les Sims

Le Paradox Interactive Announcement Show 2023 avait mis en lumière plusieurs extensions et projets inédits, parmi lesquels Life by You, un jeu de simulation de vie signé par Paradox Tectonic, studio créé en 2019 par Linden Humble, ancien directeur de Linden Lab et Second Life. Il avait été simplement teasé lors de l'évènement, mais vient d'avoir droit à sa présentation complète dans le cadre d'une vidéo pré-enregistrée de 30 minutes.



Le titre veut clairement révolutionner le genre et concurrencer Les Sims, avec un Créateur d'humain poussé, des foyers et villes à construire, des relations à façonner et à suivre grâce à une caméra libre et des dialogues doublés en anglais, des zones non habitées à explorer pour encore plus d'interactions et une forte intégration des mods pour concevoir son propre contenu. Le gameplay qui vient d'être présenté permet de mieux comprendre les riches intentions des développeurs.

Dans Life by You, découvrez un univers inédit où laisser libre cours à votre créativité. Prenez le contrôle des humains que vous créez, des villes que vous bâtissez et des histoires que vous racontez. Sans oublier les mods ! Puisque le jeu est en accès anticipé, nous nous réjouissons de travailler avec vous pour déterminer les idées et les contenus qui régiront nos priorités lors du développement, avant le lancement définitif de Life by You ! La vie est bien plus belle avec une touche d'imagination, alors nous laissons à votre disposition de nombreux outils créatifs qui vous permettront de concevoir vos vies telles que vous l'entendez. Ce jeu se veut l'une des simulations de vie les plus modulables et libres, et nous avons hâte de découvrir les humains, les histoires et les créations que vous imaginerez dans Life by You ! Caractéristiques Jouez dans un monde ouvert : vivez sans écrans de chargement. Engagez de véritables conversations. Sillonnez la campagne en voiture ou à vélo. Découvrez et accomplissez des quêtes pour déverrouiller des expériences inédites.

Donnez libre cours à votre créativité : créez votre propre contenu grâce aux mods. Utilisez une large palette d'outils créatifs. Changez de mode de jeu à tout moment. Menez votre vie comme bon vous semble.

Prenez le contrôle : placez vos humains vous-même ou guidez-les, en vue à la troisième personne. Soyez au cœur de l'action ou narrez la vie de plusieurs personnages. Construisez-vous une carrière professionnelle. Succombez à l'amour. Fondez une famille.

Racontez des histoires au travers de conversations : chaque situation génère des discussions uniques et authentiques. Vous pouvez même composer vos propres conversations dans le jeu.

Façonnez votre monde : construisez une maison de rêve pour vos humains et inventez-leur une carrière. Meublez les intérieurs, aménagez les extérieurs. Bâtissez, démolissez et réarrangez des villes entières.

Créez des humains entièrement personnalisés : imaginez les membres de votre famille dans le Créateur d'humain et choisissez-leur une personnalité et des traits de caractère. Modelez et remodelez vos personnages au fil de votre expérience.

Les promesses font rêver, et commenceront à se concrétiser dès le 12 septembre 2023, date de sortie de Life by You en Accès Anticipé sur PC via Steam et l'Epic Games Store, au prix de 39,99 €. Tous les acheteurs du jeu en Early Access recevront un pack Nouvelle Mode, un scooter vintage et un pack Déco du sol au plafond. De quoi faire de l'ombre au Projet René de Maxis ?



