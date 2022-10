Les Sims 5 : EA et Maxis dévoilent Projet René, « un jeu et une plateforme créative de nouvelle génération », premier aperçu des nouveautés !

8 ans après son lancement, Les Sims 4 a toujours la côte et Electronic Arts et Maxis n'ont pas prévu de le lâcher tout de suite. Ils viennent de le passer en free-to-play et prévoient encore de lui rajouter du contenu gratuit et payant pour les années à venir. Mais à l'occasion de l'attendu Behind the Sims Summit, le futur de la série a bien enfin été confirmé.

Non, le nom Les Sims 5 n'a pas encore été lâché, mais Maxis a officialisé travailler sur Project Rene ou Projet René (une référence à « Renaissance », pas à René Angélil), « un jeu et une plateforme créative de nouvelle génération ». Pas d'empressement, le titre n'en est qu'à ses premiers stades de développement, mais l'équipe voulait inclure la communauté au plus tôt pour prendre en compte ses remarques, tout en continuant à travailler sur Les Sims 4 et les épisodes mobiles. Il est dit que le projet nous sera régulièrement montré durant les deux prochaines années et qu'un Early Access sera disponible à un certain moment, mais nous n'aurons donc visiblement pas de version commerciale avant au moins fin 2024.

Une démonstration de la version actuelle du jeu nous donne un aperçu d'un outil de création beaucoup plus poussé, nous laissant agir de manière plus approfondie sur les couleurs, motifs et même formes des objets, et de la possibilité de jouer en solo ou en multijoueur en collaborant avec d'autres joueurs sur différents appareils compatibles (une tablette est montrée en exemple, les mobiles pourraient donc être concernés).

Maxis a donné aux fans un aperçu des premières étapes de la nouvelle génération du jeu et plateforme créative Les Sims, qui aura comme titre provisoire Projet René. Le titre « Projet René » a été choisi pour rappeler le mot Renaissance et représenter l'engagement renouvelé des développeurs de vouloir construire un avenir brillant pour la franchise Les Sims. Le jeu restera fidèle à ce que Les Sims ont toujours été tout en faisant évoluer la manière de penser et d'agir des Sims. Il réinventera Les Sims avec encore plus de façons de jouer, d'outils pour encourager la créativité et de possibilité de raconter des histoires uniques. Avec Projet René, les joueurs auront le choix de jouer en solo ou de collaborer avec d'autres joueurs, et pourront jouer sur différents appareils compatibles. « Dès le départ, Les Sims a défini les jeux de simulation de vie et a continué à évoluer pour devenir une incroyable plateforme dédiée à la créativité et l'expression de soi », déclare Lyndsay Pearson, Vice-présidente de la franchise créative Les Sims. « Aujourd'hui marque le début de notre parcours pour les années à venir tandis que nous travaillons sur ce nouveau jeu, et plateforme créative, qui a pour titre actuel Projet René. Nous conservons les bases qui ont permis aux jeux Les Sims de captiver des générations de joueurs et nous repoussons les limites pour créer de nouvelles expériences. Nous aurons beaucoup d'autres informations à partager au fur et à mesure que nous progresserons dans les différentes étapes du développement du jeu. »

La démonstration de Project Rene débute à 26:48

Voilà qui devrait ravir les Simmers du monde entier.