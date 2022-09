Les Sims 4 : ce qui devait arriver arrivera, le jeu phénomène va devenir free-to-play !

Les Sims 4 existe depuis 2014 et il est toujours extrêmement suivi par les joueurs. Pas l'ombre d'une suite ne se profile, alors que Maxis semble vouloir en faire son jeu de simulation de référence, qu'il dope régulièrement aux mises à jour, kits de personnalisation et extensions payantes.

Le titre peut régulièrement être trouvé à la vente pour pas cher (19,99 € chez Amazon.fr), un détail pour Electronic Arts qui mise désormais sur ses DLC pour renflouer son porte-monnaie. Et il ne sera bientôt même plus la peine de payer pour débloquer le contenu de base des Sims 4 : le jeu va devenir free-to-play à compter du 18 octobre 2022 sur PC, Mac, PS4 et Xbox One. La porte d'entrée sera donc gratuite, mais l'ensemble des extensions payantes le resteront, elles qui représentent actuellement plus de 800 € de dépenses au total.

Pour remercier la communauté actuelle, les détenteurs d'une copie payante pourront recevoir gratuitement le Luxe dans le désert en le téléchargeant d'ici le 17 octobre.

Imprégnez-vous de soleil avec les luxueuses pièces intérieures et extérieures du kit Les Sims 4 Luxe dans le désert*. Agencez des meubles et rideaux aux tonalités neutres pour créer un espace lumineux et recherché où vos Sims pourront se détendre et se divertir. Résolument neutre — Cette collection affiche des couleurs neutres inspirées du paysage naturel du désert du Sud-Ouest, accompagnées de matériaux comme la pierre et le bois. Le style général est luxueux et minimaliste; idéal pour créer une oasis relaxante dans la maison de vos Sims ou sur leur patio.

Amusant et fonctionnel — Placez un bar, une causeuse, un foyer et plus encore pour intégrer des éléments architecturaux fonctionnels construits dans votre espace, et créez l’endroit parfait pour la prochaine grande fête ou le repas intime de votre Sim.

L'éditeur prévoit aussi des bonus pour les abonnés EA Play : la version standard donnera accès au pack d'extension Au Travail, et EA Play Pro débloquera en plus le kit d'Objets Bambins, et ce à partir de 18 octobre. Le même jour, Maxis nous donne lui rendez-vous sur YouTube et Twitch pour un direct Behind The Sims Summit, dédié à l'avenir du jeu et ses futurs packs, kits et livraisons Sims Express.

