TEST Les Sims 4 : Années lycée, comme une envie de rentrée des classes

Un grand choix de looks… discutables





La nouvelle extension Années lycée promet d’être riche en contenu. En effet, cela faisait un bon moment que la tranche d’âge des Sims adolescents n’avait pas connu d’amélioration : hormis quelques détails, ils ressemblaient beaucoup à la tranche d’âge adulte. Ce petit coup de fraîcheur nous propose même une nouveauté jamais vue dans la saga auparavant : la possibilité de suivre et de contrôler nos Sims tout au long de leur journée de cours au lycée.

Les détails sont très bien travaillés.

C’est bien connu, c’est généralement pendant l’adolescence que nous cherchons notre look. Et pour cela, il est parfois nécessaire de passer par des phases quelque peu originales. L’extension Années lycée l’a bien compris et nous propose toute une variété de vêtements aux couleurs et aux motifs vibrants. Elle s’appuie notamment sur un jeu de superposition des vêtements, disponibles dans de nombreux coloris. Beaucoup de crop-tops ressortent également du lot. Côté coiffure, une douzaine de nouvelles coupes sont disponibles : nous y retrouvons pas mal de tresses et de longues mèches qui encadrent le visage. Il y a suffisamment de choix pour satisfaire toutes les envies. En revanche, les accessoires, c’est une autre histoire. Quelques colliers, une paire de lunettes fantaisiste, un bracelet de bal de promo... Nous aurions bien vu des boucles d’oreille et d’autres bracelets qui auraient pu venir compléter les différentes parures. Malgré tout, la grande diversité de vêtements et la qualité du travail réalisé finissent par l’emporter.

L’une des grandes surprises de cette extension, c’est le nombre de nouveaux éléments du mode Construction qu’elle propose. Ceux-ci se concentrent majoritairement sur la chambre, le bureau et la salle à manger (surtout la chambre). Non seulement la quantité est là, mais la qualité aussi. Plusieurs styles sont présents, notamment toute une gamme en osier et une autre un peu plus industrielle, dont les détails sont très bien travaillés. Beaucoup de décorations murales sont aussi disponibles dans toutes sortes de looks différents, du kawaii au grunge. Cette extension présente également tout le mobilier scolaire, plutôt moderne, mais suffisant.

Un réel ajout de profondeur au gameplay





Copperdale, la nouvelle ville disponible avec l’extension Années lycée, se compose de trois quartiers : celui du lycée, celui du centre-ville et celui du parc d’attractions. L’une des nouveautés de cette extension réside dans l’apparition de types de terrain inédits : le lycée et l’auditorium. Le lycée nous permet donc de suivre nos Sims tout au long de leur journée de cours. Le fait de pouvoir les contrôler est un véritable plus et même l’une des caractéristiques majeures de cette extension. En fonction du déroulement de la journée, le comportement du Sim contribue à sa note finale en fin de semaine « Sim ». En effet, s’il ne se rend pas aux cours prévus et qu’il vadrouille dans les couloirs du lycée, il peut se faire prendre par le proviseur qui, selon l’argumentation du Sim, lui impose ou non des heures de retenue. Lors du test, ce n’est qu’au bout de trois tentatives que nous avons « réussi » à avoir des heures de colle. Il reste parfois des bugs également, où nous pouvons passer sous le nez du proviseur sans qu’il ne nous dise rien. Mais globalement, une journée de cours se passe de façon relativement fluide, les tâches sont bien équilibrées et l’ensemble est logique. Les différents évènements qui se déroulent tout au long de la semaine, comme les examens, le bal de promo et la journée d’orientation, ajoutent une touche de diversité qui permet de ne pas nous ennuyer et d’avoir toujours quelque chose à faire.

Le parc d’attractions, quant à lui, vaut vraiment le détour.

Un autre type de terrain, Friperie et salon de bubble tea, fait aussi son arrivée. Le commerce « Thé Tendance » nous permet de créer des looks et de les revendre via la plateforme Stilé ou de les offrir à un autre Sim. Cette plateforme fonctionne un peu comme Plopsy, à la différence qu’il est impossible de visualiser à l’avance le look que nous allons acheter... Un peu problématique ! D’un autre côté, cela peut laisser place à la surprise. Un petit encart descriptif nous permet quand même d’avoir une idée du contenu, mais tout de même, c’est une façon un peu étrange de procéder.

Le parc d’attractions, quant à lui, vaut vraiment le détour. Même si les attractions sont des « terriers de lapin » (les Sims disparaissent au moment d’entrer et reviennent quand ils ont terminé sans que nous les contrôlions), leur apparence est très bien réalisée et leurs dimensions bien proportionnées. La grande roue en impose et, la nuit tombée, les lumières du parc éclairent l’eau qui l’entoure, ce qui rend l’endroit encore plus magique. Celui-ci reflète bien l’image du parc d’attractions tel que nous nous l’imaginons, avec ses petits stands de nourriture et son ambiance festive.

Ceux qui accordent de l’importance aux différentes étapes de la vie d’un Sim seront comblés par cette extension Années lycée. En effet, le fait de pouvoir le suivre et le contrôler pendant sa journée de cours est une fonctionnalité inédite et fortement appréciée, sans compter les différents évènements qui viennent la compléter.

Retrouvez Les Sims 4 et ses extensions sur Amazon.

Les plus Le contrôle des Sims pendant leur journée au lycée

Un parc d'attractions bien pensé

De nombreux éléments de construction détaillés Les moins Peu d'accessoires vestimentaires

L'impossibilité de visualiser à l'avance la tenue à acheter sur Stilé