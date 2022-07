Les Sims 4 : Années lycée, tout ce que vous voulez savoir sur la prochaine extension

L’adolescence est à l’honneur en ce début de vacances ! Les premiers émois, le stress des exams, l’excitation de la préparation du bal de fin d’année... La franchise met le paquet sur cette étape de la vie de nos Sims avec de nouvelles fonctionnalités qui enrichiront à coup sûr le gameplay.

Lors d’un live de démonstration exclusif dédié à la presse, les développeurs ont répondu aux questions que nous nous posions. Voici leurs réponses...

Que se passe-t-il si un adolescent n’a pas d’assez bonnes notes pour avoir son diplôme ? Doit-il redoubler ? S’il n’a pas d’assez bonnes notes, il ne décroche pas de diplôme. Il ne redouble pas, mais il peut postuler à un diplôme en ligne. Le fait de ne pas avoir de diplôme a des répercussions sur certaines carrières et empêche d’aller à l’université. Mais ce n’est pas définitif. Par ailleurs, si le Sim a un niveau de compétence suffisamment élevé, il peut tout de même être accepté à l’université. Le lycée est une période où les adolescents ont tendance à se rebeller. Peut-on sécher les cours et aller au parc avec nos amis ou peut-être faire un before avant une fête ? Attention, pas d’alcool dans le jeu (rires). Mais oui, vous pouvez sécher les cours, aller dans un autre cours ou dans une maison, mais les Sims seront rappelés à l’ordre s’ils vont trop loin, ils risquent même l’exclusion. Avez-vous tiré votre inspiration de certains films centrés autour du passage à l’âge adulte ? Oui, il y en a énormément. Des films pour adolescents de la chaîne CW, de Disney, Euphoria... Nous voulions capturer ce style américain typique, comme dans Grease. Cela s’inscrit également dans le contenu « Art déco » que nous avons choisi. Mais vous pouvez tout reconstruire, refaire le lycée de High School Musical 2 par exemple. Riverdale et First Kill nous ont aussi inspirés. Nous avons également discuté avec des adolescents en leur demandant ce qui était vraiment important à leurs yeux. Comment fonctionne le système d’orientation sexuelle avec les Sims trans ? Sont-ils considérés comme le genre avec lequel ils vivent ? Il est basé sur le genre par lequel le Sim s’identifie. Lorsque vous créez un Sim, vous choisissez toujours l’option « masculin » ou « féminin ». C’est ainsi que le Sim s’auto-identifie et c’est sur cette décision que repose le système. Quels sont les différents types d’activités ou de clubs extrascolaires ? Il y a le club d’échec, le club d’informatique, les cheerleaders et l’équipe de football. Nous avons également deux jobs : Simfluenceur et Streamer de jeux vidéo. Vous avez de quoi gagner suffisamment pour vivre de façon très confortable. De nouvelles façons de mourir et de nouveaux endroits pour faire crac-crac ? Oui, il y a la grande roue, le « tunnel de l’amour » et la maison hantée. Ce sont des endroits propices à cela, mais si vous vous faites prendre, vous pourriez en être banni pendant un certain temps. Il y a également le photomaton. Pour les nouvelles morts, si vous sabotez mal un casier, il pourrait y avoir des conséquences. Les Sims peuvent également se raconter des légendes urbaines effrayantes qui peuvent les rendre « morts de peur ».

Les Sims 4 : Années lycée sera disponible le 28 juillet sur PC et Mac (via Origin et Steam), et sur PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One. En attendant, n'hésitez pas à consulter nos impressions du moment : TEST Les Sims 4 : Loups-garous, gare à la pleine lune !

Retrouvez Les Sims 4 et ses extensions sur Amazon.