TEST Les Sims 4 : Loups-garous, gare à la pleine lune !

Une personnalisation complète de la forme bestiale disponible dans le CAS





Nouveau cycle lunaire, transformations, mini-monde ouvert… Telles sont certaines des fonctionnalités que propose le pack de jeu Loups-garous. Très attendu par la communauté de joueurs de Les Sims 4, est-il à la hauteur des espérances ? Nous avons testé le pack et voici notre avis.

Aucun nouveau trait de caractère « Sim » à l’horizon dans le CAS.

L’outil CAS présente de nombreuses caractéristiques liées aux loups-garous. Tout d’abord, une nouvelle aspiration, Lycanthropie, fait son apparition : après la validation de la première étape au cours de laquelle notre Sim doit entre autres devenir loup-garou, nous devons ensuite choisir parmi quatre options qui nous permettent d’explorer plus en profondeur le pack et d’allonger également sa durée de vie. En revanche, aucun nouveau trait de caractère « Sim » à l’horizon dans le CAS. Toutefois, les formes bestiales des Sims acquièrent au fur et à mesure de leur évolution des « tempéraments » aléatoires qui influencent le niveau de fureur du loup-garou. Cela compense !

Les vêtements et accessoires proposés ont un style très rock/punk dans l’ensemble, avec des pièces déchirées et des piercings. Le jeu fournit également la possibilité de personnaliser entièrement la version bestiale du Sim, jusque dans les moindres détails de sa fourrure. Il est donc possible d’obtenir un loup-garou totalement unique, ce qui représente un très bon point. Malgré tout, nous pourrions reprocher une apparence parfois trop « gentille », qui affecte un peu la crédibilité du loup-garou. Certes, la franchise se défend en mettant en scène deux meutes, les Crocs sauvages et le Collectif de la Lune, cette dernière prônant une vie en harmonie avec la nature et les humains, bien loin de l’image que nous pourrions avoir du grand méchant loup-garou.

Une ambiance punk à souhait





Que ce soit à travers les nouveaux meubles ou la ville de Moonwood Mill, il émane de ce pack de jeu une ambiance assez punk, un peu « outsider ». Du côté du mode Construction, nous retrouvons surtout des éléments pour la chambre, la salle à manger et l’extérieur. Deux esprits en ressortent : un côté rock avec des miroirs cassés, des posters un peu grunge, des marques à placer au sol et sur les murs, puis un côté un peu plus doux, avec des meubles pour enfants faits de matériaux de récupération, aux couleurs chaleureuses.

Les mini-scénarios proposés par les écrans à choix multiples sont plutôt intéressants.

La ville de Moonwood Mill, quant à elle, représente un véritable mini-monde ouvert : en effet, il n’y a qu’un seul quartier à explorer, mais il est bien fourni. Certes, le gameplay est un peu entravé si nous souhaitons nous rendre sur un terrain communautaire ou résidentiel, mais nous avons rarement besoin de changer de terrain dans le cadre des missions de l’aspiration. Il s’agit d’une petite ville dans les bois, au bord d’un lac. D’une part, nous avons des espaces urbains, repaire des Crocs sauvages, et de l’autre une jolie clairière au pied d’un immense arbre, QG du Collectif de la Lune. Les espaces urbains sont vraiment bien travaillés, avec des détails tels que des ordures qui jonchent le sol et des tunnels aux murs tagués. Il est également possible d’explorer des souterrains dont il existe plusieurs entrées à travers la ville. Bien sûr, notre Sim ne peut pas réellement les explorer en tant que tel, mais par le biais d’écrans à choix multiples. C’est un peu dommage, mais compréhensible : la carte aurait été immense ! Et puis, les mini-scénarios proposés par ces écrans sont plutôt intéressants et bien ficelés.

Un nouveau cycle lunaire qui influence la vie des Sims





L’une des grandes nouveautés du pack de jeu Loups-garous, c’est son cycle lunaire. En effet, celui-ci dure environ une semaine « Sim », ce qui est relativement long, surtout dans le cadre des missions de l’aspiration où nous devons parfois attendre la pleine lune, et ses répercussions sur la vie des Sims sont diverses : amélioration plus rapide des compétences, dégradation des relations, etc. C’est un peu notre horoscope ! L’une des plantes qui doit valider une mission de l’aspiration, le Pétale de lune, ne peut être récoltée qu’une nuit de pleine lune : mieux vaut donc ne pas louper le coche, sinon c’est reparti pour une semaine. C’est à la fois un bon point, car la durée de vie du jeu s’en trouve allongée, mais cela peut aussi devenir frustrant si nous loupons le coche, par exemple en oubliant que le loup-garou se met en mode « fureur » lors de la pleine lune et qu’il est quasiment impossible de lui faire exécuter quoi que ce soit hormis détruire du mobilier, intimider d’autres Sims et hurler. Cela demande donc un peu d’anticipation !

Cachée dans les bois de Moonwood Mill se trouve une cabane un peu sinistre. C’est ici que réside Greg, un loup-garou solitaire pas vraiment commode. Celui-ci sort de sa cachette les nuits de pleine lune pour affronter les autres loups-garous et entretenir les rumeurs à son sujet dont parlent les habitants de la ville. Il est également possible de l’invoquer par le biais du panneau se trouvant à l’entrée de son terrain. Le bon point, c’est que son terrain est accessible en « monde ouvert » sans avoir besoin d’un écran de chargement, ce qui fluidifie le gameplay. Il est également assez difficile de le battre. Pour cela, nous devons progresser en tant que loup-garou en passant par plusieurs « grades ». Le système est plutôt bien équilibré entre la progression et la difficulté, cette dernière résidant dans le fait que les actions qui font progresser remplissent également la jauge de fureur, qui finit par rendre notre Sim enragé et le transformer en loup-garou.

Au final, Les Sims 4 : Loups-garous répond-il aux attentes ? Dans son ensemble, ce pack est très intéressant et a une bonne durée de vie grâce notamment au système de cycle lunaire. L’apparence des loups-garous et le fait que nous ne puissions pas réellement explorer les souterrains pourront en faire tiquer certains, mais globalement, le pack de jeu Loups-garous vaut le coup.

Lire aussi : TEST Les Sims 4 : Kits Tenues de soirée et Petits campeurs, la qualité prime sur la quantité



Les plus Très bonne durée de vie du pack

Une ville quasiment en monde ouvert

Un système de progression bien équilibré Les moins Une apparence un peu « gentille » des loups-garous

Des souterrains explorables par écrans à choix multiples