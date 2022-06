Les Sims 4 : Loups-garous, les développeurs répondent aux questions

C’est un pack de jeu très attendu depuis plusieurs années : les loups-garous vont bientôt faire leur entrée dans Les Sims 4 le 16 juin ! Nous avons été invités à participer à une présentation de ce pack par les développeurs eux-mêmes, qui ont répondu aux questions posées dans le chat du live.

Entrons dans le vif du sujet :

Selon l’annonce du pack sur le blog, nous pouvons rejoindre une meute et en devenir le chef, mais pourrons-nous créer notre propre meute ? Non. Dans ce pack, il existe déjà deux meutes qui ont leur propre histoire et leur propre culture. Est-ce que des PNJ loups-garous apparaîtront dans les autres quartiers ? Oui, la version « humaine » pourra apparaître de partout. Pour ce qui est de la version bestiale, nous avons créé une option de jeu qui nous permet de limiter l’apparition de PNJ sous cette forme à Moonwood Mill uniquement, ou non. Si un Sim se promène sous sa forme bestiale dans une autre ville, les Sims « normaux » seront-ils apeurés ou s’enfuiront-ils ? Oui. Il existe une animation pour les Sims « normaux » lorsqu’ils rencontrent un loup-garou sous sa forme bestiale et ils obtiennent également un état d’esprit qui les rend tendus. Que se passe-t-il lorsqu’un Sim qui a été mordu finit par être vraiment affamé ? Ils ont très faim comme des Sims normaux, et s’ils ne mangent pas, ils finissent par mourir de faim. Ils passent d’abord par plusieurs étapes, puis se mettent à dévorer tout ce qui leur passe sous la main. Les loups-garous ne peuvent-ils trouver le partenaire qui leur est destiné que parmi les autres loups-garous, ou bien est-ce possible avec un humain ou même un vampire ? Ils ne pourront le trouver que parmi les autres loups-garous. C’est un aspect propre à cette espèce. À quel point la communauté est importante au sein des loups-garous ? Les relations sont-elles facilitées entre les membres d’une meute ? Oui, faire partie d’une même meute facilite les interactions sociales avec les autres membres. Elles sont plus susceptibles d’avoir une issue favorable qu’avec les autres Sims. Les repaires de la meute sont-ils des terriers de lapin (lieu cliquable dans lequel le Sim disparaît pendant un laps de temps avant de réapparaître) ? Oui et non. Ils vont en effet fonctionner comme des terriers de lapin (le Sim va disparaître à l’intérieur), mais il est également possible d’interagir avec eux lorsque nous rejoignons une meute, notamment pour répondre aux besoins des Sims. Quelles sont les spécificités du poisson spécial se trouvant dans le lac Lunvik ? Le pack de jeu Loups-garous propose un nouveau type de poisson : le Poisson lunaire. Il peut être attrapé à partir d’un panneau spécifique du lac Lunvik. Les chances de l’attraper augmentent fortement lors de la Pleine Lune. Il est possible de l’utiliser dans de nouvelles recettes. Il dispose de propriétés magiques qui peuvent être découvertes en discutant avec les habitants de la ville ou en le cuisinant directement. Existe-t-il des interactions spéciales entre les loups-garous et les chiens (du pack Chiens et Chats) ? Oui, il en existe une. Les loups-garous peuvent faire hurler les chiens lorsqu’ils sont près d’eux.

Les Sims 4 : Loups-garous sera disponible le 16 juin sur PC et Mac (via Origin et Steam), et sur PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One. En attendant, n'hésitez pas à consulter nos impressions du moment : TEST Les Sims 4 : Kits Tenues de soirée et Petits campeurs, la qualité prime sur la quantité.

Retrouvez Les Sims 4 et ses extensions sur Amazon.