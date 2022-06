TEST Les Sims 4 Kits Tenues de soirée et Petits campeurs : la qualité prime sur la quantité

Tenues de soirée : du contenu vestimentaire de qualité





Le nouveau type d’extension de la saga semble prendre de plus en plus d’ampleur ces derniers temps. En effet, les kits, ces petites extensions au prix de 4,99 €, ont le mérite de proposer de nouveaux contenus axés sur des thèmes bien précis, mais en petite quantité, d’où leur prix. Toutefois, les deux derniers kits en date, Tenues de soirée et Petits campeurs, respectivement axés sur le CAS et le mode Construction, valent-ils le coup ?

Magnifiquement travaillé.

Bien que le nombre d’accessoires, au nombre de trois, ne fasse pas vraiment rêver, ceux-ci n’en restent pas moins intéressants. La paire de boucles d’oreilles présentant des perles en différents coloris nacrés se marie avec de nombreuses tenues, en cassant les styles un peu trop excentriques. La paire de lunettes de soleil, bien que sa présence soit curieuse dans ce kit puisqu’il s’agit de « Tenues de soirée », ajoute malgré tout une petite touche de mystère. Quant au collier asymétrique, son style moderne s’allie à la fois avec des tenues classiques et d’autres un peu plus excentriques.

Côté vêtements, nous retrouvons beaucoup de chemises, de blazers et de crop-tops. Tous sont disponibles dans pas mal de coloris et sont assez bien définis. Coup de cœur pour le col roulé au style un peu « disco », magnifiquement travaillé. En revanche, bémol pour la chemise à fleurs, qui semble avoir toujours les « traits » de conception et qui ressemble plutôt à une chemise de nuit. Après, cela reste une tenue de soirée, oui... Plusieurs baggys sont présentés dans ce kit, qui cassent le côté parfois un peu strict/classique des blazers et chemises. Bien qu’elle soit sympa, il est dommage qu’une seule paire de chaussures, des baskets, soit disponible. Pour un kit axé sur la soirée, nous aurions bien vu une jolie paire de talons hauts, par exemple...

Petits campeurs : tout un monde enfantin et coloré, mais assez limité





Les nouveaux meubles que propose le kit Petits campeurs sont au nombre de 25. Le thème est très bien respecté : nous y retrouvons des lits de camp, une tente sous laquelle il est possible de placer des objets et divers éléments de confort en matériau de récupération. Une gigantesque toile, qui fonctionne comme une télévision, ajoute une petite touche de magie à l’ensemble. Bon point pour les fauteuils d’extérieur à l’effigie d’animaux, qui sont vraiment super mignons.

Par contre, le kit nous propose une table d’extérieur simple et une table de jeu... qui s’avèrent être les mêmes visuellement parlant. L’un des autres points forts de ce kit, c’est la balançoire à deux places qui peut également être utilisée par les adultes. Les éléments végétaux qui l’ornent lui donnent un petit côté enchanteur. Une pièce qui se mariera avec de nombreux types d’extérieurs. En revanche, deux articles nous ont quelque peu interpelés : la guirlande lumineuse, qui semble ne pouvoir être positionnée de façon réaliste qu’avec un code de triche, et la corbeille de « bischocoguimauves », qui ne constitue qu’une pièce de décoration. Nous aurions bien vu quelques interactions simples où les enfants pourraient piocher dedans...

Ces deux nouveaux kits sur le thème de la soirée cochent à eux deux toutes les cases qu’il faut, malgré quelques imperfections.

Les plus Des vêtements et objets qui respectent bien le thème

Des éléments globalement bien travaillés Les moins Quelques petits ajouts n'auraient pas été de refus

Manque de nouvelles interactions avec les objets