Les Sims 4 : EA Games dévoile les kits Premiers looks et Luxe dans le désert

Après avoir lancé récemment l'extension Années lycée pour Les Sims 4, Electronic Arts et Maxis présentent cette semaine deux nouveaux kits, à savoir Luxe dans le désert et Premiers looks. Des contenus additionnels qui arriveront dans le courant du mois de septembre dans la simulation de vie.

Le kit Premiers looks arrivera le 1er septembre prochain et permettra aux enfants de s'habiller avec des tenues adaptées aux fêtes d'anniversaire, à l'école ou pour le jeu, mais toujours avec style. Nous retrouverons des vestes à imprimé léopard, des leggings à motifs ou encore des teintes colorées, de quoi lancer des tendances dès le plus jeune âge. Le kit Luxe dans le désert sera quant à lui disponible le 14 septembre et permettra aux Sims de se prélasser dans des oasis modernes avec des objets d'intérieur et d'extérieur luxueux, inspirés du désert du sud-ouest des États-Unis en pierre ou en bois. Au programme, un bar, une causeuse ou encore une cheminée pour créer son petit coin relaxant.

Ces deux kits additionnels arriveront donc le mois prochain dans Les Sims 4. Vous pouvez retrouver le pack d'extension Années lycée à 39,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Les Sims 4 : Années lycée, comme une envie de rentrée des classes